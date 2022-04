Tras el audio viral de Yanina Latorre: ¿quién es Lola M, la Anna Delvey argentina?

Embed

"Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar. Se fue a Miami y sacó vuelos internos a Chicago, a todo lados, con las tarjetas", advierte Yanina en esa grabación.

Por las similitudes del caso, la historia de esta joven - identificada como Lola M - fue calificada en las redes como la Anna Delvey argentina, el personaje principal de la serie Inventando a Anna, que es éxito en Netflix.

En la ficción, una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la mujer que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera alemana y una gran empresaria. Pero detrás de todo este glamur se encontraba un estafadora audaz.

¿Quién es Lola M, la joven del audio viral de Yanina Latorre?

Yanina Latorre explicó en sus historias en Instagram que no era su intención dar a conocer esta historia en los medios.

"Déjenme de joder los huev... todos con el audio de la chiquita Lola y todo lo que le pasó. Es un audio de mi vida privada, que alguna infradotada viralizó. Voy a decir la verdad, yo le contaba a Lola lo que había pasado porque quería saber. Lola, que es inocente, por no decir boluda, mandó el audio a su grupo de amigas y alguna lo viralizó", exclamó en dicha red social.

Al parecer, Lola M sería una chica del colegio al que asistieron los hijos de Diego y Yanina Latorre.

Las personas damnificadas habrían intentado que el asunto salga a la luz y la panelista de LAM no lo pudo evitar. "Esta situación (con las tarjetas de crédito) viene pasado hace 15 días. El tema es que las madres del colegio se encargaron de mandárselo a todo el mundo", añadió la angelita.

Lo cierto es que el tema se volvió un escándalo imparable. Y Lola M., la protagonista de la versión argentina de Inventando a Anna.

En su Instagram, Yanina reveló que los padres de la jovencita están tratando de solucionar todo este descontrol. "Todos me llamaron y no voy a hablar. Solo les voy a decir que es una menor (la autora de las estafas), no hay nada judicial y los padres están devolviendo la guita", sentenció la angelita.