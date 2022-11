Santi Maratea y la foto del terrible accidente que tuvo en Los Ángeles, que lo dejó sin dientes

“Para los que no me siguen hace mucho, yo tuve un accidente en Los Ángeles y me rompí todos los dientes, entre tres y cuatro, otros quedaron incrustados”, empezó a relatar Maratea. “Me tuvieron que reconstruir la boca”, dijo y confesó que toda su dentadura “es comprada”.

Santi maratea sin dientes.jpg 2.jpg

Sobre las dolorosas cirugías que tuvo que pasar para reconstruir su dentadura, el influencer contó que estuvo mucho tiempo sin dientes “con mucho orgullo, con la frente en alto y el paladar descubierto”. “Lo peor fue el implante de los tres dientes que perdí. Yo veía venir una especie de taladro hacia mi rostro y la sangre me saltaba en la cara”, relató.

Maratea comparó ese momento con una película dirigida por Tarantino ya que mientras sufría todo ese dolor él estaba con sus auriculares escuchando música clásica.

Santi Maratea mostró el fuerte mensaje que le envió Tomás Holder de Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 ya tiene a su primer jugador eliminado: se trata del polémico Tomás Holder, que tuvo el 59.40% de los votos y dejó la casa el domingo.

Lo cierto es que durante la tarde de domingo, Santi Maratea compartió en sus historias de Instagram una captura de chat donde el Holder lo había piropeado en 2020, después de los supuestos dichos homofóbicos del participante dentro de la casa que se viralizaron en Twitter.

"Qué suerte que no hay ninguno p.. en la casa porque ahora mismo, con la calentura que tengo, le estaría pegando", habría dicho el participante en una charla con sus compañeros más cercanos.

image.png

En este contexto, Santi Maratea prometió mostrar aquel mensaje que le envió Tomás Holder en 2020 si llegaba a reunir 3 millones de pesos para una de sus colectas solidarias.

Al llegar a ese monto, el influencer cumplió su promesa y mostró el mensaje que le envió en su momento el ahora ex Gran Hermano: "Sos hermoso", le comentó. "Finge estar sorprendido", escribió el influencer picante en la captura.

"Yo les dije que el mensaje de Holder se los mostraba cuando lleguemos a 3 millones y ya llegamos. Y como soy un amor, se los voy a mostrar aunque todavía no llegamos al objetivo pero bueno, como para descomprimir un poco y reírnos, les muestro el mensaje", explicó Santi Maratea.