Tras el final de Got Talent, Lizy Tagliani reveló sus próximos planes personales: "Nos vamos..."

Lizy Tagliani 2.jpg

Al tiempo que admitió estar en proceso de relax después de varios meses de largas jornadas de grabaciones. "Estoy mirando 'The Crown'... ya yo me siento Diana. Quiero cerrar todas las ventanas con las cortinas oscuras, porque siento que hay fotógrafos por todos lados. Aunque nunca me sucede porque ustedes me piden fotos hasta cuando voy a votar que me las saque yo misma", contó divertida.

En tanto, sobre cuáles son sus planes para estos últimos días del año, Lizy Tagliani reveló que por fin se irá de luna de miel junto a su marido, Sebastián Nebot. "Estamos muy contentos, porque nos vamos no de vacaciones, en realidad de luna de miel. Del 9 al 20 de diciembre nos vamos a México, y pasamos las fiestas acá en casa", concluyó la conductora y humorista ya con la mirada puesta en el 2024.

Lizy Tagliani 1.jpg

El tierno momento que protagonizaron Lizy Tagliani y su marido Sebastián en el escenario de Got Talent Argentina

Este lunes en Got Talent Argentina (Telefe) la conductora Lizy Tagliani protagonizó un tierno momento junto a su marido Sebastián, quien se hizo presente en el escenario del anteúltimo programa.

"Estoy así porque hoy me acompaña alguien que me vino a visitar", dijo Lizy con un tono muy soñador. Ahí, La Joaqui y Flor Peña bromearon y lanzaron un grito al unísono.

lizy tagliani y su marido sebastián.jpg

Lizy caminó hacia el costado del escenario cantando la canción Me muero de amor, de Natalia Oreiro, y saludó a Sebastián. "Hola, amor", le dijo, y anunció entusiasmada: "¡Mi marido!".

Acto seguido, Sebastián subió y besó apasionadamente a la conductora. Fiel a su estilo, Lizy dijo entre risas: "¿Te pinché?". Y reveló: "¿Saben por qué vino? Porque tiene un favorito que justo está en esta final. No lo digas, eh. Porque queda mal".

Sebastián le respondió algo tímido, y Lizy, provocando la risa de todo el jurado, ironizó y lanzó: "Me gusta, porque sos muy televisivo, me encanta que hables así".