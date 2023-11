Una montaña rusa de emociones: así fue la gran final de Got Talent Argentina

Previo a que los participantes hicieran su útima performance, Abel Pintos, vestido de blanco, se subió al escenario e interpretó sus canciones Motivos y De solo vivir.

Después, el primero en hacer su presentación fue el grupo tigrense Fort Crew. Luego, bailaron al compás del 2x4 Carla y Julio. Más tarde, el ilusionista Mago Matus siguió con su peligrosa performance. En cuarto lugar, hicieron una espectacular coreografía Matías y Johanna, y al final bailaron ritmos urbanos Docta dance.

La conductora Lizy Tagliani, por su parte, se emocionó y expresó lo que significó para ella ser la presentadora del ciclo: "Realmente fue un enorme placer compartir este programa con ustedes. Conocer las historias, acompañarlos con la decisión de nuestro jurado para que cada artista crezca".

"Este programa me dio la oportunidad de conducir y darle la oportunidad a cada uno de los cinco finalistas, como la vida me ha dado la oportunidad a mí. Realmente fue hermoso. Un programa inocente, con mucho talento y esfuerzo. Gracias por acompañarnos en este hermoso programa", dijo Lizy.

El jurado también tomó la palabra y Flor Peña manifestó: “Me gustaría agradecer a mis compañeros por las emociones de estos meses y a vos, Lizy, por ser una capitana enorme. A los participantes que llegaron a la final, que se lo merecen por su trabajo y talento, y les deseo que nunca dejen de tener conexión con el arte, que es sanador. Me encanta que este programa muestre que uno puede cumplir lo que sueña”.

La Joaqui, que no había preparado nada, reflexionó: “Me gustaría agregar que estuve todo el año sintiendo no que se me pasó el tren, sino que me había bajado. Me replanteé si era lo que quería y ahora con las finales siento que algo entendí”.

“Siempre soñé con estar en un programa de esta categoría, y en esta silla no pude creer haber estado con gente tan talentosa y humilde. Gracias, Lizy, por ser tan buena y por habernos hecho sentir como en casa. Yo estoy viviendo un sueño y sé que ustedes también”, agregó Emir Abdul.

Así, minutos antes de la medianoche, Lizy anunció que lo ganadores de Got Talent Argentina son los hermanos mendocinos Matías y Johanna Ortíz.

El tierno momento que protagonizaron Lizy Tagliani y su marido Sebastián en el escenario de Got Talent Argentina

Este lunes en Got Talent Argentina (Telefe) la conductora Lizy Tagliani protagonizó un tierno momento junto a su marido Sebastián, quien se hizo presente en el escenario del programa.

"Estoy así porque hoy me acompaña alguien que me vino a visitar", dijo Lizy con un tono muy soñador. Ahí, La Joaqui y Flor Peña bromearon y lanzaron un grito al unísono.

Lizy caminó hacia el costado del escenario cantando la canción Me muero de amor, de Natalia Oreiro, y saludó a Sebastián. "Hola, amor", le dijo, y anunció entusiasmada: "¡Mi marido!".

Acto seguido, Sebastián subió y besó apasionadamente a la conductora. Fiel a su estilo, Lizy dijo entre risas: "¿Te pinché?". Y reveló: "¿Saben por qué vino? Porque tiene un favorito que justo está en esta final. No lo digas, eh. Porque queda mal".

Sebastián le respondió algo tímido, y Lizy, provocando la risa de todo el jurado, ironizó y lanzó: "Me gusta, porque sos muy televisivo, me encanta que hables así".