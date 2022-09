Tras la cancelación de sus shows en Argentina, ¿Qué posibilidad hay de que Justin Bieber toque en el país?

Justin Bieber

Así, el propio Justin utilizó luego sus redes sociales para explicar los motivos de la cancelación del resto de la gira latinoamericana. Allí habló de agotamiento tras presentarse en Brasil, así como también de la necesidad de darle prioridad a su salud en este momento, entre otras cosas.

En tanto, en las últimas hora pudo verse ciertos movimientos en las redes sociales de Justin Bieber, dado que fueron eliminados todos los posteos relacionados a la cancelación de la gira publicados apenas dos días atrás. Si bien los conciertos de este fin de semana efectivamente no se realizarán, las fanáticas del cantante deberán estar atentas ya que bien podría anunciarse en breve la reprogramación de las fechas canceladas si la estrella así lo decide.

Qué enfermedad tiene Justin Bieber que lo lleva a suspender los shows en Argentina

Justin Bieber grabó un video en junio de este año que compartió desde su cuenta oficial de Instagram donde contó el problema físico que viene atravesando y por el que tuvo que suspender algunos shows.

El cantante canadiense de 28 años, que cuenta con millones de seguidores en las redes y en todo el mundo, confesó que sufre de parálisis en la mitad del rostro por un virus. Así, explicó que a raíz de esta complicación física debió suspender sus próximos conciertos debido a que sufre del síndrome de Ramsay Hunt y no puede brindar un show en óptimas condiciones.

"IMPORTANTE POR FAVOR MIRAR. Los amo chicos y manténganme en sus oraciones", expresó en su posteo Justin Bieber y luego comentó qué le sucede en un video.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo con valentía Justin.