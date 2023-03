Tras la final, Nacho Castañares volvió a la casa de Gran Hermano 2022 y recordó su peor momento

Sobre qué es lo que le dijo a Marcos al oído antes de salir del juego al consagrarse con el segundo puesto, Castañares reveló: "Lo felicité mucho, le dije que se lo merecía, que era la mejor persona que había conocido". Así como agregó: "Él me agradeció y me pidió perdón porque al principio no teníamos muy buena relación y yo también le pedí perdón por haberlo prejuzgado".

Con relación a su primera noche afuera, el ex hermanito admitió no haber dormido casi nada: "No podía cerrar los ojos porque sabía que no iba a poder dormir, pensaba en el recibimiento que tuve, la gente, Santi (del Moro)".

Asimismo, durante la charla con Georgina Barbarossa, Nacho recordó el peor momento que vivió dentro de la casa televisiva: "Empezar el año sin contacto con mi familia, sentía que les estaba faltando en un momento muy importante por todo lo que había pasado y eso me pesó".

Al tiempo que remarcó: "Sobre todo a mi abuela, porque era el primer Año Nuevo sin mi mamá, sabía que mi papá y mis tíos iban a estar bien", refiriéndose al primer fin de año tras la muerte de su madre.

Gran Hermano 2022: Nacho Castañares obtuvo el segundo puesto en el reality de Telefe

Luego de que Julieta Poggio abandonase la casa más famosa del país con el 19,66% de los votos en la final de Gran Hermano 2022, fue Nacho Castañares quien se coronó subcampeón del reality de Telefe, y obtuvo el segundo puesto tras cinco meses de aislamiento con el 29,17% de los votos.

“Les quiero agradecer porque me vieron como realmente soy. Este es el verdadero Nacho, no el del casting. Gracias por haberme conocido así. Ojalá ese sobre diga mi nombre: hace muchos días que lo vengo visualizando...”, dijo el participante que obtuvo como premio una casa.

En su paso por el ciclo, Nacho supo sortear varios obstáculos, e incluso luego de que todos los integrantes de su grupo, "Los monitos", hayan abandonado GH por decisión del público, el participante logró acomodarse y armar sus propias alianzas en el juego.

Uno de los momentos más emotivos que protagonizó Nacho en Gran Hermano fue, sin lugar a dudas, el reencuentro con su abuela Tesi. “Estoy con vos para darte fuerzas y ánimos. Estoy muy orgullosa de vos y de toda la gente que te conoce, te quiere y te valora”, fueron las palabras de aliento para que Nacho encare el camino a la gran final.