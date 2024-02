Tras la insólita desmentida, Pepe Cibrián confirmó ahora que se casó en secreto

Ahora, el dramaturgo mostró en sus redes sociales el festejo y subió una foto con su marido en la que ambos sostienen la libreta de familia. "Volver a empezar", escribió con un emoji de corazón rojo.

Cibrián y Ezequiel fueron el viernes a un registro civil de Pilar para comenzar los detalles de casamiento, y estuvieron presente solamente los testigos y unas pocas personas más.

Pepe Cibrián se casó.jpg

El enojo de Pepe Cibrián ante la versión de casamiento con su nueva pareja: "Este hombre fue atrevido"

Luego de filtrarse imágenes de la visita de Pepe Cibrián y su pareja, Ezequiel Frezzotti, al registro civil de Pilar junto a Arturo Bayala, el juez de la mencionada dependencia, algunas versiones aseguraban que el famoso director teatral se había vuelto a casar, y en secreto.

Ante semejante noticia, grata por cierto, PrimiciasYa se contactó con prestigioso creador de los más exitosos musicales teatrales argentinos de los últimos 30 años, quien de plano negó la versión. "Nosotros no nos hemos casado todavía. Simplemente ha sido ir al registro para firmar ciertos papeles para eventualmente hacerlo", confió de entrada.

Al tiempo que agregó visiblemente molesto, en referencia a la gente de registro civil: "Me parece que este hombre quien difundió esas fotos fue un poco atrevido". Y confió que si bien la idea de ellos es hacerlo, dejó en claro que no fueron a casarse el otro día.

Compartiendo una tarde en Sitges.jpg

Claro que Cibrián, reconociendo que desde siempre apuesta al amor, remarcó que "por el momento sólo fue un acto burocrático. Está mal informado por este señor", una vez más refiriéndose a quien difundió las imágenes.

"No es algo que hayamos decidido todavía. Simplemente es algo que se firmó para pedir datos y cosas que te piden, por si algún día queremos casarnos", hizo hincapié y reveló que Ezequiel "ahora se va a ir de viaje".

En tanto, con su habitual verborragia, Pepe Cibrián concluyó la charla este portal admitiendo no saber qué puede suceder el día de mañana, dejando siempre la puerta abierta para dar el sí: "Puede ser que de golpe me el ataque y me case en tres días... qué se yo. Porque así es la vida".