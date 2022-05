Tras la separación, Guillermina Valdés recibió una pregunta de sus hijos que la descolocó

La separación parece no haber afectado a Guillermina ni a Marcelo que continuaron usando sus redes sin ningún tipo de problemas. Incluso la modelo y empresaria contó una pregunta que le hizo uno de sus hijos que la descolocó.

“No puedo dejar de compartir esto. Usualmente alguno de mis 4 hijos me dice, manifestando sorpresa, “mama, ¿vos naciste en mil novecientos? Si, corazón, 77”, escribió la rubia que tiene 44 años pero que nació en el siglo pasado, algo que sorprendió a sus hijos pero no aclaró a cuál para no mandarlo al frente.

image.png

Fuerte información sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Comentaron que ella..."

El martes se supo que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron después de nueve años de relación. Según se informó en LAM, el conductor y la empresaria, padres de Lorenzo de ocho años, tomaron la decisión hace unos días, y en buenos términos, manteniendo una muy buena relación.

Y en las últimas horas, Estefi Berardi dio una pincante información sobre la separación del conductor y la modelo. "Me llegó que Guille sería celosa con Marcelo, varias personas lo han comentado", señaló la panelista de Mañanísima.

Luego, sumó: "Lo que noté es que desde que Marcelo empezó a salir con Guillermina las chicas del staff de bailarinas de ShowMatch se peinaban distinto. Cada una se destacaba porque una tenía una colita, otro pelo lacio. Pero noté que desde ese momento todas empezaron a estar iguales para que ninguna se destaque por sobre la otra".

"Me dijeron como que fue una idea de Guillermina que le dijo a Marcelo 'mejor peinemos a todas las bailarinas iguales", cerró Berardi.

Por su parte, Carmen Barbieri aseguró que eso no eran celos de Guillermina Valdés hacia Marcelo Tinelli sino mantener la "chorus line" y reflexionó: "La mujer que es bella y tiene un buen cuerpo se destaca igual".