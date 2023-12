Tras las duras declaraciones de Sofía Aldrey, Fede Bal aclaró si realmente padece adicción al sexo

Con este telón de fondo, cuando el mismo notero del programa de Ángel de Brito se cruzó con Fede Bal no dudó en consultarle sobre el tema y sobre todo, lo referido a su teórica adicción al sexo que quedó retumbando en el aire.

“Yo nunca dije eso, es algo que instala la tele. A ver, es muy gracioso tener que explicar esto por vez número mil. Nunca dije que yo voy a terapia a curarme. Nunca traté mis infidelidades con Sofía como si fueran un problema psiquiátrico, mental, de mi salud. Nunca traté y nunca toqué el tema como algo así”, disparó visiblemente molesto el actor.

Qué dijo Fede Bal sobre su supuesta adicción al sexo

Así, Fede Bal admitió que fue a terapia para tratar “un montón de cosas de mi accionar que no estaban nada bien con mi expareja y con algunas otras parejas también”.

En tanto, puntualmente sobre su supuesta adicción al sexo, Bal dejó en claro: “Nunca dije ‘tengo un problema’ ni una adicción al sexo. Me parece gracioso ¿Cómo voy a decir eso? ¿Tan insolente me creés? Es muy feo que todos piensen que yo digo eso para guardarme y no levantar la mano y decir ‘la verdad que me la mandé’”.

Fede Bal - No soy adicto al sexo - captura LAM.jpg

Asimismo, tras esta tajante aclaración, Fede analizó los posibles motivos por los que tiene problemas a la hora de entablar una relación. "Dije que tengo como una demanda o una necesidad de estímulos todo el tiempo cuando me pongo en pareja. Y es difícil también. Debe ser una ‘chot...’ ser novia mía”, admitió.

Por último, el ex de Sofía Aldrey concluyó haciendo un mea culpa: “No estoy descubriendo la pólvora, estoy diciendo que soy un tipo tal vez demandante en cuanto a esto que dije del mensajito, la cosa, y si no siento como que me apago. No me separo a tiempo. Está mal lo que hago, está mal, muy mal”.