Luego de las fallidas audiencias judiciales con Luciana Salazar, Martín Redrado recibió el nuevo año relajado en este uruguayo junto a su pareja, Lulú Sanguinetti. Mirá.
10 ene 2026, 10:04
Tras los conflictos con Luciana Salazar, Martín Redrado y su mujer disfrutan del verano en Punta del Este
Es sabido que Martín Redrado además de ser un importante economista reconocido a nivel internacional, forma parte del mundo de la farándula por el escandaloso y controvertido romance que mantuvo durante varios años con Luciana Salazar. Fue precisamente él quien la acompañó en el proceso de la subrogación de vientre para que la modelo concretase su anhelado deseo de ser madre, haciéndose cargo de los costos y, según Luli, comprometiéndose a mantener a la pequeña hasta su mayoría de edad.
Claro que después de varias idas y vueltas, donde incluso se dijo que los hijos del economista le declararon la guerra a Salazar, la realidad es que la relación terminó de la peor manera, quedando enfrentados precisamente por la manutención de Matilda. Y mientras que la modelo no volvió a oficializar ninguna pareja, Redrado rehízo su vida sentimental junto a Lulú Sanguinetti, con quien se casó en julio de 2022 en una lujosa ceremonia frente al Lago di Como, Italia.
Así las cosas, el hombre de las finanzas y su esposa no dejan de mostrarse cada día más enamorados y, tras recibir el nuevo año instalados en Punta del Este, en las últimas horas se los pudo ver disfrutando de las exclusivas playas y restaurantes uruguayos a la luz del día, caminando relajados tras un almuerzo en el parador La Huella.
Lo cierto es que Redrado y Sanguinetti son habitués de Punta del Este, donde además de descansar, también se los suele ver en diferentes eventos, a menudo acompañados por los hijos de él, mostrando así un estilo de vida chic y descontracturado, incluso celebrando los 50 de Lulú allí.
De esta manera, queda claro que el presente de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti pasa por su mejor momento, donde los escandalosos conflictos del empresario con Salazar no influyen en lo más mínimo en el bienestar del matrimonio que se muestra cada vez más firme y consolidado.
Cómo fue la lujosísima boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti
Si bien los rumores de casamiento entre el economista Martín Redrado y Lulú Sanguinetti circulaban desde fines de 2021, lo cierto es que finalmente la pareja dio el gran paso a mediados de julio de 2022 con una lujosísima boda en el viejo continente: más precisamente en Italia.
Con una fiesta de ensueño para 120 invitados desde Lago di Como, Intrusos (América TV) difundió por aquel entonces las distintas imágenes que se habían filtrado desde las redes sociales por parte de algunos de los asistentes, tanto como invitados o como parte de la organización del mega evento.
"Un cachetazo a la pobreza" disparó en aquel momento la entonces conductora Florencia de la V desde el ciclo de América TV al ver semejante lujo, mientras que sus compañeros describían las postales posteadas por el fotógrafo oficial del evento. "Les tocó un día maravilloso, decían que hacía 35 grados", aseguraron y pudo verse cómo los novios llegaron a bordo de una lancha. Además comentó que la fiesta durará varios días.
Por otro lado, a diferencia de las rispideces que los hijos de Martín Redrado supieron mantener en su momento con su ex, Luciana Salazar, ante la unión de su padre con Sanguinetti se manifestaron contentos por el presente sentimental de su padre.
Tan es así que Tomás Redrado declaró a la revista Hola su aprobación total. "Estoy chocho porque por primera vez, lo veo y lo escucho contento. El tipo está tranquilo, entero. Lo que me hace más feliz es que a su edad –más allá de su éxito profesional– esté disfrutando de su vida personal. Su novia es divina. Estoy muy contento que esté en sus manos. Lulú es una mujer de hogar, tiene dos hijos, sabe cuidar… Su bajísimo perfil también es bueno para marcar la diferencia con otras parejas que tuvo mi padre", sentenció dejando en claro que Lulú Sanguinetti fue bien recibida en la familia desde el primer momento.