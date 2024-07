Las escandalosos chats entre Roberto Castillo y su ex por el romance del abogado con Cinthia Fernández

Al tiempo que continuó con la lectura de las conversaciones vía chat entre el actual novio de Cinthia Fernández y la madre de sus hijas: “‘Nos dejamos de amar, Dani, ¿qué culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación?’, siguió, en palabras del letrado. A lo que Daniela compartió su enojo: ‘Cara dura, yo te amé profundamente’”.

Pero eso fue recién el comienzo, ya que la conductora del magazine de América se acercó a Debarbieri y continuó leyendo la descarnada conversación del abogado con su ex: “Un día te miré y te dije ‘tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación’”.

Ante esto, la panelista remarcó que “Daniela le escribe a Cinthia Fernández el 5 de junio y le pone ‘te pido disculpas por las llamadas. No sé de qué temas me hablás, pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien. Te lo encaro de mujer a mujer, vos también tenés una familia y no está nada bueno que se invente un romance con vos y él”.

Así las cosas, la integrante de A la tarde explicó que “Daniela la estaba llamando a Cinthia y Cinthia la bloqueó porque no podía entender por qué... Roberto ya se había sentado con Daniela para hablar y le explicó que la relación se había terminado”.

“Cinthia recibe y no contesta. Y Daniela le escribe ‘no lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas, aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino’”, concluyó la periodista.

Roberto Castillo confirmó su estado civil tras ser vinculado a Cinthia Fernández

Desde hace algunos meses trascendió el rumor de una relación más allá de lo profesional entre Cinthia Fernández y su abogado Roberto Castillo.

Lo cierto es que en público ambos han venido manteniendo un extremo perfil bajo y pese a la desmentida de Fernández durante el mes de junio este tema que se instaló en los medios.

En este sentido, los últimos días dl mes de junio el conocido abogado penalista reveló desde su cuenta de Instagram cuál es su real estado sentimental al ser consultado por uno de sus seguidores.

"¿Está separado doc?", le preguntaron al letrado al abrir la caja de preguntas. Y Castillo confirmó con firmeza sin dar mayores precisiones: "Sí".