"Mi hermano se quitó la vida": la dolorosa historia de una finalista de un reality que condujo Marley

“Después de muchos años de estar en silencio, y de haber escrito un libro de poemas, una película y un álbum que aún no tiene nombre, me animo a decirlo: mi hermano se suicidó”, expresó.

Victoria explicó que durante mucho tiempo sintió la experiencia como un dolor estrictamente personal, hasta que comenzó a dimensionar que muchas otras familias atraviesan situaciones similares.

“Yo pensé que la muerte de mi hermano era algo personal, pero no. Es colectivo”, reflexionó.

En otro tramo de su publicación, Bernardi hizo especial hincapié en la necesidad de poder hablar sobre el suicidio y darle visibilidad a la problemática. “Hoy es un día conmovedor para mí y me sorprende animarme a escribir esto, pero siento que es necesario”, señaló.

La cantante también recordó a su hermano desde el cariño: “Mi hermano es una de las tantas lucecitas que un día decidió irse y dejó de iluminar esta tierra con su ternura”.

Finalmente, expresó su deseo de que el tema pueda abordarse cada vez con mayor apertura y sin convertirse en una palabra imposible de pronunciar. “Ojalá que este tema esté cada vez más presente en nuestro día a día”, manifestó antes de cerrar su mensaje con una cariñosa referencia a quienes la acompañan.