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"Mi hermano se quitó la vida": la dolorosa historia de una finalista de un reality que condujo Marley

La cantante y actriz, que llegó a la final de Elegidos, la música en tus manos en 2015, rompió el silencio sobre la muerte de su hermano y compartió una profunda reflexión sobre el suicidio adolescente.

11 sept 2026, 12:00
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Mi hermano se quitó la vida: la dolorosa historia de una finalista de un reality que condujo Marley

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"Mi hermano se quitó la vida": la dolorosa historia de una finalista de un reality que condujo Marley

Victoria Bernardi volvió a quedar en el centro de la atención pública a partir de un conmovedor testimonio que decidió compartir después de años de silencio. La artista, recordada por haber sido una de las cuatro finalistas de Elegidos, la música en tus manos, el reality que Marley condujo por Telefe en 2015, habló sobre la muerte de su hermano y el profundo impacto que provocó en su vida.

Bernardi se hizo conocida masivamente gracias al ciclo musical en el que participantes anónimos buscaban consagrarse frente a un jurado integrado por Soledad Pastorutti, Axel, José Luis “El Puma” Rodríguez, Ale Sergi y Juliana Gattas. Aunque no se quedó con el primer puesto, su participación le permitió mostrar su talento y abrirse camino en el ambiente artístico.

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Con el paso de los años, Victoria continuó desarrollando distintas facetas profesionales como cantante, actriz, escritora y coach. Sin embargo, detrás de ese recorrido convivió durante mucho tiempo con una historia familiar extremadamente dolorosa que ahora decidió hacer pública.

El desgarrador relato de Victoria Bernardi sobre la muerte de su hermano

A través de sus redes sociales, la artista publicó un mensaje en el que explicó que una canción que eligió para acompañar el posteo era una de las preferidas de su hermano. A partir de allí, se animó a poner en palabras aquello sobre lo que había permanecido en silencio durante años.

“Después de muchos años de estar en silencio, y de haber escrito un libro de poemas, una película y un álbum que aún no tiene nombre, me animo a decirlo: mi hermano se suicidó”, expresó.

Victoria explicó que durante mucho tiempo sintió la experiencia como un dolor estrictamente personal, hasta que comenzó a dimensionar que muchas otras familias atraviesan situaciones similares.

“Yo pensé que la muerte de mi hermano era algo personal, pero no. Es colectivo”, reflexionó.

En otro tramo de su publicación, Bernardi hizo especial hincapié en la necesidad de poder hablar sobre el suicidio y darle visibilidad a la problemática. “Hoy es un día conmovedor para mí y me sorprende animarme a escribir esto, pero siento que es necesario”, señaló.

La cantante también recordó a su hermano desde el cariño: “Mi hermano es una de las tantas lucecitas que un día decidió irse y dejó de iluminar esta tierra con su ternura”.

Finalmente, expresó su deseo de que el tema pueda abordarse cada vez con mayor apertura y sin convertirse en una palabra imposible de pronunciar. “Ojalá que este tema esté cada vez más presente en nuestro día a día”, manifestó antes de cerrar su mensaje con una cariñosa referencia a quienes la acompañan.

     

 

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