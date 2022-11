Tras pelearse con la China Suárez, Mery del Cerro se mostró junto a Zaira Nara y Paula Chaves

Tras la noticia, Zaira -hermana de Wanda- la habría hecho elegir entre las dos y la modelo eligió a la Nara. Sin embargo, este año también surgieron rumores de pelea entre ambas, ya que a Zaira se la vinculó con Facundo Pieres, el ex de la mujer de Pedro Alfonso.

Las tres compartieron un evento de belleza y mostraron muy cómplices. "Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma", dijo Zaira.

Sobre el romance con Pieres indicó: "Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.

Después de anunciar su separación de Jakob von Plessen hace unas pocas semanas, Zaira Nara rápidamente quedó envuelta en rumores de romance con el polista Facundo Pieres y, a causa de ello, una pelea con su amiga y colega Paula Chaves, confundirlo con Polito que fue ex pareja de la actual mujer de Pedro Alfonso.

Lo cierto es que la modelo si bien no salió puntualmente a aclarar ninguno de los rumores, en las últimas horas fue entrevistada por Intrusos y la morocha no tuvo inconveniente en responder cada una de las consultas sobre el tema.

Así, cuando el cronista de América TV le preguntó por el vínculo con Pieres, una tranquila Zaira Nara aseguró: "Estoy muy tranquila. No tengo ganas de que ya me busquen un novio. Estoy disfrutando de este momento de tranquilidad con mis hijos, trabajando muchísimo. La verdad que es que estoy enfocada en mí".

Zaira Nara le aseguró a Intrusos que no tiene ganas de tener novio en este momento, tras los rumores de romance con Facundo Pieres.

En tanto, sobre las versiones de una pelea con Paula Chaves, su amiga que salió con un primo suyo (refiriéndose al polista), Zaira fue clara. "Es mi familia Pau. Nada que haya con ella se arreglaría con una pelea, porque es un vínculo muy fuerte el que tenemos", afirmó sin medias tintas dando a entender que está todo bien entre ellas.

Además, sobre cómo está la relación con su madre y su hermana luego de los rumores de enojo por parte de Nora Colosimo con Wanda por su relación con L-Gante, la menor de las Nara una vez más afirmó que todo está más que bien.

Por último, en relación a la relación de su hermana con L-Gante y todo lo que generó, la modelo dijo casi sin pensar: "Me parece un montón todo. Me parece mucho todo lo que se dice, entonces ya ni se qué es verdad qué es mentira, qué paso...".