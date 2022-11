Yanina Latorre confirmó el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres

A su vez, la angelita aseguró que "A ella la vieron entrar varias veces en el club de campo donde vive él, las noches que los chicos están con su papa", y que "Jakob Von Plessen está muy molesto por toda la situación".

Yanina contó Paula Chaves está muy enojada con el romance, y que incluso el malestar se percibe en las redes, donde habitualmente compartían imágenes juntas y cruzaban comentarios constantemente, y ahora hay un silencio que llama mucho la atención.

Quién es el nuevo novio de Zaira Nara que provocó una pelea con Paula Chaves

A poco más de un mes de haber anunciado su separación de Jakob von Plessen vía redes sociales, Zaira Nara ya estaría comenzando una nueva historia amorosa. Y como dice el refrán, un clavo saca a otro clavo, la modelo se lo tomó al pie de la letra. Pero su accionar tuvo sus consecuencias, distanciándola de su colega, Paula Chaves.

Según revelaron desde Socios del espectáculo (El Trece), la hermana de Wanda está iniciando una relación con Facundo 'Polito' Pieres, ex de su mejor amiga y actual esposa de Pedro Alfonso. “Esto arranca hace tiempo, en marzo, cuando acá dimos la primicia de que Zaira se escribía con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves. Cuando él le habla, lo primero que hace Zaira es contarle a Pau y a Jakob”, recordó Varela.

Sabiendo que Pieres es ex de Chaves, la morocha buscó primero el ok de su amiga. Y “La respuesta de ella fue ‘amiga, no pasa nada. Ya pasó tiempo y es más, dale celos con él a Jakob’” detalló la periodista.

Al tiempo que agregó que “Zaira sintió que Paula le dio el ok, [y eso] le abrió las puertas. Lo que nadie se esperaba era que su vínculo con Facundo Pieres siguiera, porque ella aún estaba enamorada de Von Plessen. Ahí es cuando Paula se molestó”.

“Cuando Zaira le contó a Chaves que seguía charlando con el polista y que todo va viento en popa, Paula se enojó. Todos pensaban que no se iba a separar de Jakob y es verdad, Zaira peleó mucho por la relación y por su familia”, concluyó la panelista del Trece dando por hecho y confirmado el romance entre Zaira Nara y Polito Pieres.