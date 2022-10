Sorpresivas declaraciones de Zaira Nara sobre L-Gante: "Me cae re..."  

Pero inmediatamente el periodista de América TV fue por más y le consultó sobre el posible nuevo noviazgo de Wanda Nara con el referente de la cumbia 420, así como si ya conoce a quien podría ser su cuñado. "Lo conozco hace un montón, me lo crucé en un montón de eventos", reconoció sorpresivamente Zaira Nara y agregó, a modo de guiño, "Me cae re bien. Muy bien".

En tanto, sobre la actual relación entre Wanda y L-Gante dejó en claro: "Con ella hablo de todo, pero no con ustedes... Ojo con el término relación, porque todas son relaciones. Las relaciones laborales también son relaciones. Yo hablo de todos los temas con mi hermana, pero quedan en casa".

Asimismo, la Zaira Nara cerró terminante sobre el posible nuevo integrante de la familia: "Yo no me meto. No tengo ni idea de los vínculos ni las relaciones".

L-Gante republicó una foto comprometedora junto a Wanda Nara y luego la borró

En las últimas horas, L-Gante y Wanda Nara estuvieron cariñosos y acaramelados en un boliche. PrimiciasYa retrató el encuentro entre la botinera y el referente de la cumbia 420 en la fiesta por el fin de la primera temporada de Canta Conmigo Ahora.

Obviamente, todas las miradas se centraron en ellos, que se mostraron muy juntitos. La química fue notable y, para muchos, fue la confirmación del romance entre la rubia y el intérprete de "Perrito malvado".

En su cuenta de Instagram, L-Gante reposteó las fotos de PrimiciasYa, donde está sumamente cariñoso con Wanda. Incluso, le puso un corazón a la publicación de este sitio, en la cual estaba etiquetado.

Sin embargo, el referente de la cumbia 420 se arrepintió y, a los pocos minutos, dio de baja dicho reposteo, que daba cuenta de la gran noche que pasaron juntos.

Después de eso, L-Gante subió una imagen en el aeropuerto. Algunas versiones dicen que estaría por viajar a Europa junto a Wanda.