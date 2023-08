Tras su pelea con El Negro Oro, Cinthia Fernández atraviesa un problema de salud

Ahí, Ángel afirmó que Cinthia lo autorizó a contar de qué se trata la interveción. "Estaba con un poco de hemorragia por el DIU (Dispositivo intrauterino)". "Se le debe haber corrido de lugar", acotó Yanina Latorre. "Se lo tienen que reacomodar", dijo el presentador.

Además, indigando contó que "un productor no le creía". "Le tuvo que mandar todos los estudios, las órdenes", dijo. Nazarena Vélez agregó: "No sabés lo doloroso que es tener mal el DIU".

"Encima que se siente maltratada (por su cruce con Oscar Negro González Oro), el productor no le cree que se tiene que operar... se toma toda la semana Cinthia Fernández", cerró Ángel.

El duro descargo de Cinthia Fernández tras ausentarse de Nosotros a la Mañana

Luego del tenso cruce que protagonizaron el viernes pasado Cinthia Fernández y Oscar Negro González Oro en Nosotros a la Mañana (El Trece) la panelista se ausentó hoy al programa y comenzaron las especulaciones en torno a los motivos de su decisión.

"Hablé con ella y me mandó un audio para contarme que está con un problema de salud. Lo que ella me cuenta, es que avisó a la producción pero siente que no le creyeron", contó Pampito en Intrusos.

Por su parte, Cinthia también realizó un descargo en sus historias de Instagram y expresó: "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada, y además tuve trámites y exámenes toda la mañana. Una hermosa pero lamentable casualidad, porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud".

"Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", concluyó.

A su vez, mostró las imágenes de los documentos que dejan constancia de su turno médico y confesó: "Entre que me colapsaron de mensajes porque no hice el sorteo, y que me preguntan porque no fui al programa de hoy, quiero arrojar el celular al inodoro".