El Pollo Álvarez se metió en la escandalosa pelea entre Cinthia Fernández y el Negro Oro ¡Y tomó partido!

Negro Oro Cinthia Fernández.jpg

"Son momentos incomodísimos para cualquier persona. Son momentos incómodos para el grupo. Para mí, entre los equipos se tienen que llevar bien, porque si no, no fluye" comenzó argumentando El Pollo, y remarcó: "Yo a Cinthia Fernández la amo, porque esa vehemencia que tiene para pelearse, en este caso con el Negro Oro, es la misma que tiene para defenderme a mí".

En tanto, sobre la actitud del Negro Oro para con Cinthia, Paula Varela deslizó que "En un punto, el conductor tiene que marcar las reglas". Pero Álvarez retrucó: "No estoy tan de acuerdo con eso. A mí me parece que los conductores y las conductoras manejan el programa, pero, al fin y al cabo, lo hacen los equipos".

Así, cuando repasaron el aguerrido accionar de Cinthia Fernández como panelista, El Pollo Álvarez claramente la defendió asegurando que "Cinthia es justiciera". Y concluyó contundente expresando: "Después, hay que ver si tiene razón o no. A mí, a lo largo de estos meses que he trabajado con ella, me ha demostrado, con otros gestos, que es un minón. Es buena mina, más allá de que todos la queremos en un equipo".

Escándalo: Cinthia Fernández discutió con Andrés Nara, intervino el Negro Oro y la panelista se fue del estudio

Este viernes en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, se vio un terrible escándalo al aire cuando Cinthia Fernández se peleó con Andrés Nara, intervino Oscar González Oro y la panelista se terminó retirando del estudio.

"Cuando viniste acá me parece que fui muy respetuosa", le dijo Cinthia al papá de Wanda y Zaira. Y él le contestó molesto por algo que había dicho hace unos días: "Vos estás mal informada, lo que dijiste en su momento estás desubicada porque no sabías la verdad".

"Nosotros sabíamos la interna y la realidad de la situación. ¿Vos fuiste a la clínica? Vos estás mal informada siempre", le marcó Andrés a Cinthia, cuando se referían al episodio de salud que tuvo Wanda.

andres nara cinthia fernandez 1.jpg

"Vos no tuviste respeto por tu hija y choluleaste", le dijo Cinthia. Y luego deslizó: "Hice una pregunta periodística y puedo preguntar las veces que se me cante".

Al escuchar esto, el Negro Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No", y le pidió a Andrés que continúe su relato.

Luego, la panelista se terminó retirando del estudio en plena entrevista tras la tajante aclaración que le hizo el conductor. Clima muy tenso.