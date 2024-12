Tras su salida de Gran Hermano, Jenifer confesó si acarició las partes íntimas de Nano: "Yo le tocaba..."

Embed

Así, mientras se refería a la fugaz tristeza de Nano tras su salida, dado que casi de inmediato se lo vio acercándose a otras chicas, por lo que Jeni reconoció que él "no la va a esperar", así como aseguró no estar muy enganchada por lo que "ni me dolería si él está con alguien", la exhermanita se refirió a las picantes caricias de la semana pasada.

Fue allí cuando Jenifer se refirió al picante video en el cuarto de stream. "No lo estaba masturbando", lanzó directa y sin filtro, sorprendiendo así al panel del magazine de Telefe.

“No llevó remeras porque vivía en cuero, porque a él le encanta mostrar su cuerpo”, explicó primeramente, para luego detallar lo sucedido: “Cuando vamos y estaban los chicos primero en el stream. Y fuimos nosotros, y cuando llegamos nos pusimos como en la punta. Yo lo estaba abrazando y tenía la frazada y Nano tenía la remera. Entonces me dice ‘meté la mano’. Entonces yo le tocaba lo durito de la panza. los abdominales”, mientras usó a Romina Uhrig de modelo. ¡Aclarado!

Jenifer Lauría sobre sus sugestivas caricias a Nano - No lo estaba masturbando - captura GH 2024.jpg

El fogoso video de Jenifer en una situación al límite con Giuliano en Gran Hermano 2024

Una semana atrás se hizo viral un video de una escena subida de tono que protagonizaron Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto en Gran Hermano 2024.

Quienes estaban aliados con Renato Rossini, por entonces el último eliminado del juego, se dieron cita en el streaming room para analizar cómo quedó en la casa tras la salida del peruano.

Mientras los demás conversaban, Jenifer estaba cariñosa con Giuliano. La chica de Canning tenía su mano en la zona baja de su compañero, que no sabía cómo hacer para disimular la situación frente al resto.

En un momento, Giuliano se pone algo incómodo, se levanta y se acomoda la ropa. Jenifer lo mira los ojos, le hace un comentario en voz baja y los dos sueltan una sonrisa cómplice.

Todo parece indicar que hay mucho fuego en esa relación y mueren de ganas de dejarse llevar por la pasión.