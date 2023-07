Trascendieron fuertes rumores de embarazo de una ex Gran Hermano: su reacción al enterarse

"Me dice que no. No está embarazada Pestañela", confirmó el periodista. Acto seguido, puso al aire un audio que le envió Daniela: "Es la misma gente. Para mí, son los fans. Es un grupito que siempre dicen cosas. Me separan todo el tiempo y después me vuelven a juntar. Ahora me embarazaron", explicaba la ex Gran Hermano en el audio sobre las personas que podrían haber difundido ese rumor.

También Pestañela le aseguró a de Brito que él sería el primero en saber una noticia de ese calibre. Para cerrar, la morocha, por mensaje de texto, admitió que "tiene ganas de ser madre joven".

Daniela Celis explotó indignada y lanzó una fuerte queja en el stream de Telefe: "¡No vemos la plata!"

Daniela Celis explotó indignada en Fuera de joda, el programa de stream que tiene junto a Nacho, La Tora y Juli en el canal de YouTube de Telefe. La chica de Moreno se quejó por la monetización del ciclo.

"Empezaron a donar plata", advirtió Disney, al ver que una fanática había hecho una colaboración en dólares para apoyar el programa. "Mica, gracias por los 10 dólares", acotó Daniela Celis.

"Igual, nosotros no sabemos dónde llega la plata", señaló La Tora. "¿Alguien está contando las donaciones que tuvimos? Es un montón de plata y nosotros no la vemos", cuestionó la morocha, mientras miraba a la producción.

"La plata está en el chat, ¿cómo se saca? Vos que sos streamer, ¿cómo se saca la plata del chat?", siguió, dirigiéndose a Nacho. "Eso va a una cuenta bancaria. No sé qué cuenta bancaría estará asociada", le explicó su ex compañeros de convivencia. "Bueno, no donen más plata", sentenció Daniela.