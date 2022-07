Trascendió cuál fue la amenaza de Locho a Santiago Albornoz del Azar por la que casi se trenzan a golpes

“Primero vino a saludarme, muy irónicamente. Yo lo hice bien, pero él lo hizo como con desgano, por compromiso”, indicó Del Azar en Mañanísima.

“Cuando vuelvo a pasar para ir a buscar un trago me palmea la espalda y me dice ‘Santiago, pará de hablar mal de mí en los canales’. Le dije que yo no hablaba mal de él, que decía lo que pensaba. ‘Si te querés colgar de mí, la fama ya te va a llegar’, me dice y me palmea la espalda. Me la palmea mal”, dijo el chef.

“Me dice ‘la fama ya te va a llegar, no la vas a tener por hablar mal de mí’. No le contesté. Lo empecé a digerir mientras me estaba yendo. Cuando llego me dicen ‘no sabés la cara que hizo cuando te diste vuelta’. Era una cara como gozándome, entonces volví y le dije lo que pensaba”, sumó el rubio.

Entonces, contó que la cosa siguió. Volvió a encararlo y esto no le gustó nada al ex participante que le advirtió: ”No hagas que yo vaya a los canales a hablar mal de vos”.

Fue en ese momento que comenzaron a discutir fuerte y las cosas casi se van a las manos.

Santiago Albornoz del Azar contó cómo fue el tenso cruce con Locho Loccisano

Majo Martino festejó el fin de semana su cumpleaños en un bar del barrio porteño de Palermo junto a sus amigos y en el evento, quien más llamó la atención fue la presencia de Locho Loccisano, con quien tiene una relación tras el paso de ambos por el reality El hotel de los famosos.

Pampito dio el lunes una picante información en el ciclo Mañanísima sobre una fuerte discusión que tuvieron Locho Loccisano y el cocinero Santiago Albornoz del Azar en el cumpleaños de Majo Martino.

“Ayer, al otro día del cumpleaños, recibí un mensaje de Santiago, nuestro cocinero, que me dijo que tuvo un encontronazo con Locho”, contó Pampito.

Y precisó que Locho lo fue a encarar al chef: “Santiago había hablado mal de él acá en el programa. Locho lo encaró, según dice Santiago. Él me dijo que lo enojó que lo encarara, que casi le mete una piña".

“Eso me dijo. Todo pasó en el cumpleaños de Majo, pero yo no vi nada porque llegué más tarde”, finalizó el periodista.