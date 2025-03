Trascendió cuántos millones de euros Mauro Icardi y Wanda Nara se disputan en su escandaloso divorcio.

Yanina Latorre reveló en LAM (América TV) si se comprueba el supuesto adulterio de Wanda, podría sufrir fuertes pérdidas económicas, ya que volvería para atrás la división de bienes que ella, hace tiempo, había acordado con Icardi.

“Esos son los bienes europeos y serían 50 millones de euros, así me lo dijo Wanda. Él se quedó con el efectivo que tenían en aquel momento...”, precisó la angelita.

“Cuando fue el problema de la China por primera vez, hicieron una división de bienes en la Justicia. Ella se había quedado con todas las propiedades, que incluía un departamento en Roma, una casa en el Lago Di Como y un departamento en Milán. Si Icardi demuestra el adulterio, puede pedir que se vuelva para atrás la división de bienes. Ella saldría perdiendo”, concluyó.

Embed

Mauro Icardi explotó con un descargo feroz tras su divorcio de Wanda Nara en Italia

Mauro Icardi difundió un descargo feroz en sus redes tras confirmarse la sentencia de divorcio de Wanda Nara en Italia.

"¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vuelta las mentiras dichas hace una semana?", comenzó diciendo el jugador.

"¿Me parece a mi o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mi o los que reciben data falsa, como siempre, no saben donde meterse después de inventar tanto?", siguió.

Mauro Icardi celebró que el divorcio en Italia es un hecho. "Ya es todo oficial y con sentencia en mano!!", remarcó.

Aunque no dijo a quién se refería, el jugador apuntó a "los mitómanos" y precisó que decidió esperar para poder pronunciarse sobre la sentencia. "Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos.. como dije hace unas semanas, 'el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos'", añadió.

En la última parte de su descargo, Mauro advierte que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. "Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día..... Voy por todo y contra todos con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia", finalizó.