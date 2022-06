Tremenda carta de ex Cebollitas contra La Voz Argentina 2022

“Empecé con la actuación de una forma bastante casual, mis viejos me terminan mandando a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad por un lado, hay toda una historia ahí porque somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo. A raíz de eso, audicioné para un musical, y ahí descubrí que podía cantar. Para mí eso fue como descubrir un tesoro”, contó el actor al presentarse.

Embed

Si bien no tuvo suerte en pasar a la siguiente ronda tras cantar Tears in heaven de Eric Clapton, Centeno se mostró agradecido por la oportunidad y causó la sorpresa de Marley al darse cuenta que se trataba de un ex actor de Cebollitas.

“Me acabo de dar cuenta que era de Cebollitas. Linda voz tiene”, le dijo Marley a Govergun, amigo y también ex compañero de elenco de la exitosa ficción infantil.

“Es una etapa más en esto que es el camino del arte, así que perfecto”, indicó Centeno tras terminar su participación. “¡No puedo creer lo que crecieron los Cebollitas! ¡Son gigantes!”, remarcó el conductor. Y Govergun cerró con humor: “Cebolludos ya”.

image.png

La fuerte carta de ex Cebollitas contra La Voz Argentina 2022

Tras la aparición en La Voz Argentina 2022 de Leonardo Centeno, quien interpretó a Hipólito en la ficción Cebollitas, los ex integrantes de la tira infantil redactaron un carta abierta donde expresaron su malestar contra el jurado del ciclo que conduce Marley, según informó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Ante los hechos de público conocimiento, queremos expresar el total repudio a lo ocurrido en el ciclo de Telefe, “La Voz Argentina”, con nuestro compañero y amigo Leonardo Centeno”, comienza la carta abierta que leyó el periodista.

image.png

Y continúa: “Creemos que los dichos del jurado, sobre todo los del señor Ricardo Montaner, fueron totalmente injustos y realmente sostenemos que Leo fue echado del programa por ser Cebollita”.

“No vamos a permitir que se nos siga discriminando cómo ocurría en las grabaciones del programa cuando había una dinámica laboral que quedó afortunadamente lejana llenas de maltratos, acosos y amenazas”, sostiene el escrito.

Y cierra: “La idea con este escrito es apoyar a nuestro compañero y manifestar nuestro desacuerdo con el ciclo artístico que lleva adelante la señal que tanta popularidad nos dio. Gracias por su tiempo, los saludan atentamente, Los Cebollitas”.