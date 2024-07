Tremendo cruce entre Martín de Gran Hermano y el marido de Emma Vich: "Te llama Tomasito"

Sin perder la calma, el Chino fue directo al hueso y contestó: "Te está llamando Tomasito...".

Y es que hace algunos días este medio dio a conocer un video de Tomasito Süller a los besos con Nicolás en un boliche y luego pasando la noche juntos en la cama.

"A mi no me des golpe bajo porque yo tengo más para dar pero no soy sucio como vos. Metete en lo tuyo, deja de joder que se te viene a vos. Ya te voy a mandar un par de cositas Chino, quedate tranquilo", retrucó el marido del finalista.

Emma, al borde de abandonar la casa tras enterarse cuáles son los premios para los finalistas en Gran Hermano

Anoche, Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano para cenar con los finalistas del reality de Telefe. En la comida, el conductor detalló cuáles son los premios para el 3°, 2° y 1° puesto en la final del programa más visto de la TV.

El animador contó que el ganador recibirá 70 millones de pesos, una casa y una moto, mientras quien quede en segundo lugar obtendrá 10 millones de pesos y una moto. Quien termine tercero, en tanto, se llevará 5 millones de pesos y una moto.

Lo que generó revuelo entre los fans de Gran Hermano fue que -al inicio de la temporada- Santiago del Moro había anunciado que los tres finalistas iban a ganar una casa. Sin embargo, eso no ocurrió.

La noticia también repercutió en los jugadores. Emma Vich estaba furioso y decepcionado por haber aguantado 7 meses de encierro para enterarse que no se llevará una casa, tal como habían prometido en el comienzo del reality.

"Aparte de legar a la final, por una meta personal, el objetivo era otro. La casa era parte de mi sueño. Te juro por Dios que pensaba que llegaba la casa, amigo. Vamos a quedar re pelotudos con la gente hablando de esto. Espero que no se entiende mal, no es que estamos desagradecidos, pero....", expresó el estilista.