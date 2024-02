Tremendo descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda

Pero no quedó ahí, Salazar también expresó: "Esto es una broma, no se puede creer. Justo hoy se cumplen dos años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera por tu firma te presentarías ya".

"No tenés vergüenza de lo que hacés con una menor. Esto es indignante", cerró furiosa Luciana.

Luciana Salazar sorprendió al mostrar la cantidad de pastillas que toma por día: "Mi coctelera"

Luciana Salazar es una chica fitness. En más de una oportunidad la modelo ha mostrado en sus redes sociales los diferentes ejercicios que hace para mantener su esbelta figura.

Además, la mamá de Matilda ha contado que es muy disciplinada y que tiene buenos hábitos alimenticios: no toma alcohol y evita las comidas ultraprocesadas.

Ahora, desde sus historias de Instagram, la influencer mostró que también suplementa su dieta con diferentes pastillas. "Mi coctelera", escribió Salazar sobre una foto en donde muestra 12 frascos con diferentes píldoras.

Por otro lado, días atrás, Salazar publicó en sus redes por qué terminó su relación con Martín Redrado. La rubia compartió dos fotos que le tomaron los paparazzi al economista cuando iba a visitar a Matilda.

"Luego de que la prensa difundió estas fotos de cuando él venía a visitar a Matilda, la dejó de ver por unos meses. Él le había mentido a todo su entorno sobre esta situación. Nadie en ese momento, se preguntó por qué la visitaba si nosotros ya estábamos separados y él, de 'novio'. Hasta ahí, cumplía con todos los acuerdos firmados. Cuando yo le dije: 'Basta, a Matilda no la ocultás más' y no transé con sus pedidos, dejó de pagar la cuota alimentaria", reveló la modelo.