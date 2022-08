Tremendo relato de Barby Franco sobre cómo superó la pérdida de dos embarazos con Fernando Burlando

La modelo confesó que no fue fácil el camino que la llevó a cumplir el sueño de tener un hijo: “Yo no me detengo en las lágrimas. Pasé por muchas cosas, tuve dos intentos de embarazo y los perdí”, comenzó diciendo Barby en una entrevista con Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.