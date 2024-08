Un ex Gran Hermano anunció un nuevo embarazo: "Hay otro bebé"

Lo cierto es que en medio de la alegría por esta linda noticia, el Negro Hernán Ontivero, ex participante de la última edición del reality, lanzó una bomba desde su cuenta en Instagram.

El cordobés contó que hay otra pareja que nació en la famosa casa que también están embarazados, aunque evitó dar los nombres en cuestión.

hernan ontiveros anuncio otro embarazo en gran hermano.jpg

“Cómo se mueren y lo que hacen por una noticia. Y les digo algo, entre los hermanitos hay otro bebé. Pero no voy a decir nada. Los ‘botones’ no hicieron historia. ¡Desvívanse averiguando, ahora!”, lanzó en modo enigmático Onty en sus historias.

Este dato generó un gran revuelo entre todos los fanáticos del reality que se preguntan de quién hará referencia el Negro en su mensaje.

"Ustedes regalen chupetes y pañales. La pilcha dejámela a mí", agregó el ex GH después en otro mensaje con una remera con la cara del cantante La Mona Jiménez, de quien es fanático.

Catalina Gorostidi con Joel Ojeda, Denisse González y Bautista Mascia, y Florencia Regidor y Nicolás Grosman están enamorados en la actualidad tras conocerse en la famosa casa.

¿Será alguno de ellos?

hernan ontiveros anuncio otro embarazo en gran hermano 2.jpg

Martín Ku de Gran Hermano y su novia compartieron con amigos la noticia de su embarazo: las fotos

En la noche del sábado, el ex Gran Hermano, Martín Ku, y su novia Marisol decidieron compartir con amigos y colegas la noticia de su flamante embarazo en el bar Peñón del Águila, Florencio Varela.

También disfrutaron de la velada el ex participante del reality, Lisandro Navarro, el actor Matías Alé, la actriz Belén Francese y su pareja, entre otros.

martín ku, novia, matías alé, belén francese.jpg

Cabe destacar que el jueves pasado en LAM, América Tv, Pepe Ochoa confirmó la linda noticia al aire. Sin embargo, el Chino se molestó e hizo un descargo en la red social X por la filtración de la información que aún estaban manteniendo al resguardo.

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro", aseguró Martín en la publicación.

"No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora", argumentó.

RS FOTOS.