Un ex novio de Belén Francese contó un tremendo detalle de la fiesta con Andrea Rincón

Según el relato del bailarín, "lo que pasó fue que en la fiesta estaba Andrea Rincón, entre otros personajes, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad". "Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos, risas y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales”, confió sobre lo sucedido en aquella famosa fiesta en la casa de Moria Casán.

Fue allí cuando el ex de Belén Francese comenzó a detallar el encuentro íntimo de los tres: “Yo estaba en la cama esperando que vuelve Belén y veía la figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación, no sabría decirte si fuimos novios”.

Asimismo agregó que "cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja".

Y acto seguido, sobre el encuentro íntimo de los tres, Whitencamp reveló por qué terminó abruptamente: “En un momento ella se pone celosa y se desconoce con Andrea. Yo no sabía para donde ir, estaba en el medio de algo groso. Y, cuando digo algo groso, es algo groso”.

El cruce completo de Andrea Rincón con Belén Francese en PH, Podemos Hablar

El miércoles pasado se grabó el programa de PH, podemos hablar (Telefe) que se emitió este sábado. Las invitadas fueron Sofía “Jujuy” Jiménez, Graciela Alfano, Sol Pérez, Belén Francese y Andrea Rincón. En plena grabación, las últimas dos protagonizaron una escandalosa discusión que obligó a la producción a detener el rodaje. Si bien ya se habían difundido algunas imágenes de lo que fue la fuerte pelea ahora se vio el episodio completo.

Ante la consigna de Andy Kusnetzoff para que pasaran al frente quienes hayan participado de una fiesta inolvidable, Belén pasó al frente y Andrea no. Al empezar a relatar su anécdota, Francese la miró y la invitó a dar el paso, por tratarse de un hecho que las involucraba, lo que generó cierta sorpresa en Rincón

“No dormimos esa noche”, advirtió con humor la actriz. La modelo contó que la fiesta, que se había hecho en lo de Moria Casán, había durado hasta el amanecer, que ella venía de una separación y que había conocido a un chico. “Era de día, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos mucho. Yo estaba triste, me estaba separando de un novio y la pasamos muy bien”, recordó Francese.

“Solo hablamos, ella estaba saliendo de una y entrando en otra. Yo subí y le pregunté: ‘¿Te lo volteaste? contame todo’”, indicó Rincón, sin hacerse cargo de lo que estaba sugiriendo Francese y que habían interpretado todos en el estudio. Entonces, Andy le dijo a Belén. “¿Usted tuvo algo con Andrea en esa fiesta?”.

“No”, respondieron ambas, aunque seguían hablando de cosas diferentes. “Yo flashee otra situación. Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación”, dijo Francese.

“Si te hubieras dado cuenta que Belén quería unos mías, habrías agarrado”, preguntó Andy. “No, de ninguna manera. ¿Por qué pensaste eso?”, respondió Rincón mirando sorprendida a Francese. “Después te cuento”, respondió la aludida entre risas. Luego, Kusnetzoff pidió un frente a frente entre ellas en el centro del estudio para resolver el asunto.

-Francese: ¿Te acordas que era de dia, subiste y te pusiste a hablar de un montón de cosas? ¿Y me dijiste: “sos hermosa, tranquila, todo va a pasar”?

-Rincón: Sí, porque estabas triste. Y te traté de consolar, creo que no te rompí el corazón.

-Francese: No, cero, al contrario. Obviamente pasó mucho tiempo, pero yo interprete que vos querías otra cosa

-Rincón: No, lejos de eso.

Rincón y Francerse se dieron la mano y todo parecía que se calmaría, pero no. El cruce siguió: “Es imposible agradarle a todo el mundo”, concluyó la modelo.

En ese momento, intervino Rincón y retomó la discusión anterior. “A veces lo hace uno con el otro sin darse cuenta. Te lo quiero decir, pero lo que hiciste recién no me parece. Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios”, arrojó.

“Lo que vos estas haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”, añadió mientras casi se pone a llorar. “Me tengo que bancar todo un programa pasándola mal no sé por qué, porque lo único que hice fue consolarte porque vos estabas mal".

“Yo lo conté genuinamente, Andrea. Vos lo sentiste así y te ofendió, y me decís que no es correcto que te lo diga. A mí me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás”, se excusó Belén. “¿Es un pedido de disculpas, Belu?”, consultó Andy. “Yo te disculpo, pero sabé que no me gustaste nunca”, remarcó Rincón.