Un hombre sorprendió a Wanda Nara y le dio un beso en sus lolas

En una visita a Ushuaia, el famoso boliche de la ciudad, Wanda grabó un video en el que mostró cómo inesperadamente un hombre le dio un beso en sus lolas. Wanda se sorprendió muchísimo y más aún Zaira que gritaba que borrara la publicación.

Ellas estaban en un vip al que habían sumado a sus asistentes Kennys Palacios y el de Zaira, que entrado en tragos, le confesaba su amor a la blonda.

Mientras cantaba el puertorriqueño Ozuna, el hombre -Eddie Rodríguez, peinador de Zaira- le quiso invitar un trago a Wanda y ella se negó a beberlo.

Nuevos rumores de ¿crisis? entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Después del polémico y tan comentado topless que protagonizó Wanda Nara en las playas de Ibiza hace apenas unos días en las vacaciones que se tomó junto a sus 5 hijos y su hermana Zaira con los suyos, ahora la rubia vuelve a ser noticia pero por un nuevo rumor de crisis matrimonial con Mauro Icardi, quien sigue permanece en Francia bajo las órdenes y entrenamiento del PSG.

Lo cierto es que tras el Wandagate que los tuvo como protagonistas del escandalete de 2021 junto a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi han tenido varios roces donde los celos siempre han tenido un rol fundamental. Y si bien entre fines de mayo y comienzos de junio la pareja se fue de viaje a África como regalo por su aniversario de bodas, y luego con los chicos a las islas Maldivas, ahora la rubia descansa lejos del futbolista mostrándose no sólo muy relajada sino también algo distante.

Juariu detectó un likeo en redes de Mauro Icardi a su mujer Wanda Nara, que tras unos minutos eliminó especulando entonces con una nueva crisis matrimonial.

Así, fue Juariu -una de las detectives de famosos en las redes sociales- quien detectó en un reciente posteo de la mayor de las Nara una actitud más que sospechosa por parte del matrimonio. En un álbum de fotos publicado por Wanda en su cuenta de Instagram titulado "Ibiza con mis nenas", encontró un casi instantáneo like de Mauro Icardi, que minutos después desapareció.

"Wanda sube una foto al toque like de Mauro" contó la también panelista de Cortá por Lozano (Telefe) desde sus redes, para luego percatarse que lo había borrado. Y no conforme con ello, Juariu se tomó el trabajo de buscar entre los miles de like de la publicación de Wanda Nara, para descubrir que efectivamente Mauro Icardi lo había borrando, concluyendo que bien podría ser una señal de nueva crisis matrimonial. ¿Será?