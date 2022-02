Un nuevo video podría mostrar qué pasó con Natacha Jaitt a tres años de su muerte

Esto es lo que viene pidiendo Ulises Jaitt hace tres años. El comunicador asegura que Natacha no se murió de forma natural, sino que algo más hubo y arremete contra la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre por sentir que hay una falta de compromiso con la investigación.

“Hace tres años me arrancaron a mi hermana, con la bronca de que todavía no hay justicia y la fiscalía no hace nada. La Fiscalía de Violencia de Género de Tigre, absurdo que lleve ese nombre, es una falta de respeto a las mujeres porque jamás investigaron la muerte de una mujer en unas condiciones espantosas, tremendas”, afirmó.

“No hicieron careos, indagatorias, no hicieron nada de lo que tenía que hacer. Los fiscales no hicieron su trabajo y es nuestra abogada la que hace presentaciones y ellos dan lugar o no. No rechazaron la presentación de muchos escritos”, explicó.

Embed JUSTICIA !!! 3 AÑOS DE IMPUNIDAD !!! PROHIBIDO OLVIDAR !!!! pic.twitter.com/PGyauXjgqE — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) February 23, 2022

Además, Ulises sumó que en las próximas semanas podría haber un giró en la causa ante un video: “Hicimos una presentación sobre algo gravísimo que vimos, sobre una filmación que no nos habían mostrado porque a los fiscales no les pareció relevante. Encontramos algo gravísimo que se va a conocer en las próximas semanas y para mi es la punta del iceberg”.

El hermano de Natacha agregó por qué piensa que en tres años nunca avanzó la causa: “La causa no avanza porque hay una tendencia a no investigar. Hay plata de por medio y un sobrecito y la Justicia mira para otro lado”.

El día que Natacha Jaitt contó su horrible experiencia en un baño con Fabián Gianola

Tras conocerse la noticia de que la Justicia pedirá la detención Fabián Gianola por las, al menos, 6 denuncias de distintas mujeres que aseguran haber sido violentadas sexualmente por el actor siempre en ámbitos laborales, ahora salió a la luz el mensaje en el que años atrás Natacha Jaitt ya lo había denunciado por el mismo delito: abuso sexual.

En las próximas horas, la fiscal Mariela Labozzetta, pedirá la detención del actor Fabián Gianola en el marco de la investigación que llevan adelante por abuso y violación, confirmaron en el ciclo Intrusos de América Tv. Todos los hechos por los que se lo imputa fueron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y, como sus víctimas no accedieron, fueron desplazadas de sus trabajos.

Así las cosas, en medio de esta situación ya judicializada en la que Fabián Gianola deberá dar las explicaciones del caso, Ulises -el hermano de Natacha Jaitt- trajo a la memoria en la red social Twitter la denuncia que la desaparecida y polémica modelo había hecho allá por 2018.

Con un retweet, Ulises Jaitt disparó "Natacha avisó quién Fabián Gianola", tras el cual pudo leerse la denuncia de Natacha Jaitt por aquel entonces, donde intentó desenmascarar al actor. "Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs", comenzó denunciando la modelo fallecida misteriosamente en 2019. Para luego seguir denunciando al actor al asegurar "Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre".