Un verdulero desconcertó al aire a Georgina Barbarossa con sus pícaros comentarios y humoradas

“¿Cuál es el vino más amargo?”, le dijo el verdulero al feriante al periodista. "No conozco el vino más amargo", le respondió Robertito. "Vino mi suegra", remató el vendedor. "Lo amo", exclamó la presentadora.

En un momento, el comerciante se puso romántico con Georgina. "A Georgina la conozco de la televisión. Siempre la miro. Es hermosa. Hermosa, hermosa", expresó. "¿Estás casado?", quiso saber la conductora, interesada en el señor. "Sí, hace 37 años", precisó el hombre. "Entonces, no. Te quiero, pero yo con señores casado no salgo. Pero me encantaría, porque me alegrarías la mañana", retrucó la figura de Telefe.

Finalmente, Georgina se sumó al humor del verdulero y culminó la nota con un chiste. "¿Qué le dice un pez al otro?", indagó. "¿Qué le dice?", dijeron todos en el panel. "Nada", cerró la actriz.

La frase controversial que lanzó Georgina Barbarossa para definir la baja del consumo de carne

Semanas atrás, en A la Barbarossa (Telefe) se vivió un momento incómodo por un pifie de Georgina Barbarossa. El tema que tenía que presentar tenía que ver con la baja del consumo de carne en el país.

Para graficar el asunto, la conductora usó una frase controversial. "Hay algo que se cayó también. Iba a decir una frase...”, expresó, dudosa, y sumó: "Se cayó como calzón de trola”. En el panel todos advirtieron que estaba cometiendo un error y gritaron: "¡No!".

Con intención de hacer un comentario humorístico, Georgina la embarró más. "Porque no se puede decir puta, porque la frase es ‘se cayó como calzón de puta’… Se desplomó el consumo de carne...", siguió. "No aclares, que oscurece", señaló Lío Pecoraro.

Rápidamente, la conductora continuó con el desarrollo del tema y le dio la palabra al periodista Pablo Ibañez, que comenzó con los datos duros del descenso del consumo de carne en los últimos meses.