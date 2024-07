Georgina Barbarossa enfrentó a Furia de Gran Hermano y se vivió un momento de tensión en vivo

Este martes, Georgina Barbarossa, hizo un pase con Ariel Rodríguez Palacios, conductor de Ariel en su salsa. Furia estaba como invitada en el ciclo del reconocido chef. La conductora aprovechó la oportunidad para indagar en la ex GH por qué no quiso ir a su programa.

"¿Es verdad que no querías venir, Furia?", quiso saber la figura de Telefe. "No, me dijeron que no me querías invitar", le contestó. "¿Quién te dijo eso?", retrucó Georgina. "Lo leí en una noticia... una fake news", se justificó la estratega.

Finalmente, Ariel intervino y la entrenadora de crossfit prometió ir al piso de A la Barbarossa. "Podemos arreglar para la semana que viene", manifestó la ex GH.

Gala especial: Santiago del Moro confirmó que Furia vuelve a la casa de Gran Hermano

Desde que dejó la casa de Gran Hermano, Furia generó una revolución en el exterior, entre sus fans y sus retractores. La entrenadora de crossfit ha sido -sin dudas- un personaje muy importante en esta edición del reality.

Su protagonismo fue tan importante que se viene hablando hace mucho sobre la posibilidad de su reingreso al juego. Lo que empezó como un rumor va camino a convertirse en realidad.

Este martes, en un posteo en su cuenta de Instagram, Santiago del Moro confirmó que Furia vuelve a la casa de Gran Hermano, en la que promete ser una gala épica.

El conductor contó que Juliana ingresará junto a Martín Ku y Lucía Maidana. "Prepárense porque va a ser muy divertido verlos a ellos antes de la gran final del domingo", exclamó.

Al parecer, Furia entrará para alentar por Emma, El Chino a Bautista y Luchi a Nicolás. La casa vuelve a llenarse de habitantes: ayer volvieron Licha, Chula e Isabel.