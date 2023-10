Una famosa filtró el polémico secreto que Susana Giménez ocultó durante años: "No quiere"

Momi Giardina Susana Giménez.jpg

Claro que en tren de redondear aquella desafortunada anécdota, Giardina agregó: "Como yo no era de las mejores bailarinas, el resto me miró como diciendo 'es obvio que fue Momi'. Fue en un videoclip de ella".

Y cuando parecía que cambiarían de tema, de repente la bailarina contó un dato desconocido hasta ahora y tiene que ver las mujeres que trabajan al lado de la diva frente a las cámaras. "Esto es un secreto, queda entre nosotros. Susana no quiere bailarinas rubias, siempre morochas", reveló picante.

Las duras palabras de Susana Giménez al hablar de su relación con Moria Casán

Hace unos días en LAM (América), el conductor Ángel de Brito tuvo un mano a mano nada más y nada menos que con Susana Giménez, y parece que la actriz aprovechó para sacar algunos trapitos al sol.

Sucede que durante un repaso de lo que fueron las grandes figuras que trabajaron con Susana, apareció el nombre de Moria Casán y la actriz no pudo evitar exponer ciertas cuestiones de su relación.

Susana Giménez y Moria Casan

“Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mi. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, deslizó.

En eso Ángel intentó calmar las aguas y sumó: “Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa. Igual vos no contestas en general…”.

“No contestó porque a mi las discusiones me parecen un plomo. No ganas nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo”, sostuvo Susana y decidió cerrar el tema.