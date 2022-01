En diálogo con Pronto, Mariano contó que el regalo lo tomó por sorpresa. "Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", afirmó.

image.png

Ahora, el actor mencionó que una figura le escribió por Instagram porque quiere comprarla.

“En un momento dije: ‘¿qué hago con la cartera? ¿La vendo, la rifo, la sorteo entre mis seguidores? Hay una famosa que me escribió y me dijo: ‘te la quiero comprar’. Es muy famosa”, detalló Mariano en un móvil con Flor de equipo, el programa de Florencia Peña en Telefe.

El mediático aseguró que la mujer en cuestión está muy interesada en concertar la compra. "Me mando un audio diciendo: ‘che, necesito esa cartera. Tirame un precio que la quiero’. Aparte paso por las manos de Wanda y cotiza un poco más. No sé si decir quién porque no quiero perder la venta", sentenció.

