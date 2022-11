Valentina Bassi confesó los motivos por los que no se muestra con su novio, el actor Fabio Di Tomaso

Pero inmediatamente dejó claro que le interesa hablar de sus temas privados en los medios, ni está acostumbrada a hacer pública su vida privada. “No quiero hablar de eso. Qué voy a decir. Las cosas privadas son mías. No es por nada, pero no me sale. No estoy acostumbrada a hablar de mi vida, soy introvertida. Hablar de mi hijo fue un gran desafío”, sentenció.

Valentina Bassi Fabio di Tomaso 1.jpg Recién en marzo de 2021 los paparazzi pudieron retratar a Valentina Bassi y Fabio Di Tomaso juntos y a los besos en un evento público.

"Los dos somos de bajo perfil y no es que es una pose. Nos sale así. A mí me re preguntan por qué soy tan perfil bajo y no aparezco tanto, pero no tengo respuesta. Me sale así”, remarcó Valentina Bassi a modo de argumentación.

"Las fotos que nos hacemos juntos nos las quedamos para nosotros. Yo tengo un hijo y él, otro. Cada uno vive en su casa y nos vemos cuando podemos, porque nuestras vidas son un quilombo”, agregó la actriz refiriéndose al modus operandi de la pareja.

Por último, la morocha explicó los motivos por los cuales con el actor decidieron no convivir. “Está bueno porque elegimos cuándo vernos y nos sirve así. Nos está yendo bien y siempre encontramos el huequito para vernos. Esto de la neurosis del preestreno de un actor es muchísimo y nos volvemos infumables”, cerró Valentina.

Valentina Bassi Fabio di Tomaso 2.jpg Salvo alguna esporádica salida pública donde se los pueda llegar a ver juntos, Valentina Bassi y Fabio Di Tomaso no comparten fotos juntos en sus redes sociales.

Valentina Bassi: "Mi hijo tiene trastorno del sueño y le doy aceite de cannabis"

Allá por el verano de 2019 Valentina Bassi estuvo en Intrusos, América TV, donde contó de la importancia del cultivo de cannabis para la salud de su hijo.

"Los que cultivamos estamos perseguidos. Estoy en un chat de personas que cultivan para sus hijos a abuelos y me entero que meten presos a personas por tener cuatro plantas en el balcón", dijo la actriz.

Valentina Bassi

"Mi hijo tiene trastornos en el sueño terrible, yo se lo doy para eso. Era tremendo, no dormía, tres o cuatro horas. Tenía una energía desbordante", explicó Bassi.

"Toda la familia se enferma cuando sucede ese tipo de cosas. Mi bandera era no tener un hijo medicado, no quería psico fármacos. Tuve que caer porque no había forma, él no daba más", admitió.

Valentina Bassi posteo cultivo canabis medicinal.jpg

"Ya no lo veía feliz, estaba cansado todo el día. Se agravó el trastorno de sueño a los 11", finalizó.