Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, de novio con la nieta de una gloria del fútbol

Valentino aprovechó la ocasión para subir una foto a las redes y presentar a su novia, Julieta Fillol, que es nieta del Pato Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978.

valentino lopez.jpg

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Wanda Nara y Maxi López compartió una foto con su novia y revolucionó las redes. Los jóvenes así blanquearon su relación en medio de un partido de fútbol.

En la foto, ambos lucen sonrientes mientras miran a la cámara y Valentino, de 17 años, etiquetó a Julieta y agregó un emoji de corazón en su publicación.

El hijo de Wanda y Maxi suele subir fotos a su cuenta practicando el deporte que más le gusta, el fútbol, y sus partidos en el club del cual es hincha.

La joven también compartió la misma imagen en sus redes sociales acompañada de dos corazones flechados. Viva el amor.

valentino lopez 1.jpg

La fuerte pregunta de Valentino López que incomodó a Wanda Nara: "¿Cómo le dijiste a mi papá...?'"

Wanda Nara protagonizó un inesperado e incómodo momento en un vivo de Instagram a distancia que hizo con uno de sus hijos, Valentino López. Fue por una pregunta puntual que le hizo su hijo mayor con respecto a la separación de la conductora con Maxi López.

El hijo mayor de la mediática y del ex futbolista puso contra las cuerdas a su mamá y le reveló que le molestó haberse mudado a Turquía. "Te pregunto si es difícil para ustedes porque los hijos de deportistas cambian de colegio, ciudades e idiomas...", le consultó Wanda a su hijo.

A lo que el adolescente respondió: "Ma, ¿Qué es una entrevista? Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando me cambiaron para Turquía y eso sí que no me gustó. Pero después en Turquía estaba bien".

Y luego él le contó: "Tenía novia en Francia pero la tuve que dejar porque me había ilusionado que iba a jugar en el Milan". "¿Y cómo le dijiste?", quiso indagar Wanda. A lo que Valentino retrucó de manera inesperada: "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo".

Wanda Nara reaccionó de inmediato con una carcajada y un tanto incómoda por la situación le dijo: "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada...".