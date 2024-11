Vincularon a Julián Álvarez con Mia Khalifa: la reacción de la actriz

Sin embargo, en un reciente posteo en su cuenta de Twitter, Mia Khalifa fue contundente al respecto y desmintió todo, pero sin nombrar a Julián Álvarez.

“Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”, escribió la actriz, ironizando con la edad del ídolo y sin nombrarlo.

Por el momento, Julián Álvarez no hizo declaraciones sobre este rumor que se replicó en las redes sociales.

miaca.jpg

¿Quién es Mia Khalifa?

Sarah Joe Chamoun, más conocida como Mia Khalifa, es una modelo, influencer y ex actriz porno libano-estadounidense

Comenzó a actuar en el cine para adultos en octubre de 2014, convirtiéndose en la estrella más vista de Pornhub en dos meses.

Mia se retiró de la industria en 2017 y actualmente triunfa como modelo y empresaria.