Violento cruce entre Furia, Agostina y Lisandro en la cena de nominados de Gran Hermano: "Parásito"

“Vos, gorra, negra villera, gorra falopera, no, no. Todo, yo me quedé sentado”, comenzó contando Licha. Ahí, acotó la policía: “Yo le dije crota, parásito, parásito, anda a ganar un liderazgo, parásito. No servís para nada”.

“Me debe haber dicho todos los insultos que hay en un diccionario, todos. Arrancó Joe (Ojeda) hablando tranqui, después Isabel (De Negri) tranqui, Vir (Demo) tranqui y cuando arranqué a hablar yo...”, relató Lisandro. “No pudimos ni hablar. Le dije que era una maleduacada, una irrespetuosa”, agregó el participante.

"Es una desubicada, nivel Dios", sentenció Spinelli enfurecida.

El duro comunicado que publicaron desde las redes sociales de Furia de Gran Hermano

Sin dudas Furia es uno de las personales más polémicos de Gran Hermano (Telefe). Así como recibe mucho cariño del público, también le llegan comentarios muy negativos, y es por eso, que desde su cuenta oficial de Instagram, sus allegados emitieron un fuerte comunicado.

“Me tienen podrida los moralistas de cartón, tratando a Furia de violenta, agresiva y desquiciada. ¿Por qué? Porque levanta la voz y dice todo lo que los demás no se animan a decir de frente, porque son unos tibios. La mina tiene sangre en las venas y demuestra que tiene personalidad y que nadie le va a pasar por arriba", comienza diciendo el escrito.

Luego se mencionaron a otros participantes recordando situación desafortunadas que protagonizaron contra ella. "Esos después son los mismos que defienden a Manzana cuando se le hacia el mafioso a todos, se le hacia el malo a una mina, incitaba a que le pegue, la humillaba o cuando dijo ‘si un amigo me debe plata lo voy a buscar con un fierro’".

"Son los mismos que defienden a Lisandro que le dice por atrás ‘esquizofrénica, roñosa, sucia, mugrienta, pedazo de caca, esta cosa’ a Furia. Son los mismos que defienden a Agostina diciendo ‘le parto la boca, soy como un pitbull, me la tienen que sacar, le arranco el cogote…’, etc”, continua.

Por otra parte, destacaron: “Me acuerdo cuando se indignaron porque furia había revoleado una hamburguesa con envoltorio a la mesa y ayer no escuché ni leí a nadie indignarse cuando Manzana y Joel revolearon huevos (que eso si es tirar la comida)".

"Son los primeros en decir ‘ay, que agresiva’, y después tiran un comentario como Capristo, diciendo que ‘la van a bajar de un balazo’. ¿Dónde quedan 'lo valore' de los que hablan manga de fantasmas? No resisten archivos bobos. Se necesita mas gente como furia y menos moralistas de cartón", concluye.