Virginia Demo rompió en llanto en medio de una prueba en Gran Hermano: "Estoy sola"

"¿Y por qué no pedís psicólogo? Para charlar", opinó Agostina Spinelli. Ahí, Virginia aseguró:"Es que yo no me siento mal, posta que no. No me pasó eso de extrañar, por más que quiera ver a mis hijas. Pero no encontré un lugar".

Y remarcó muy triste:"Siento que estoy sola. Yo me imagino a mis amigas y a mis hijas diciendo 'pero pelotuda...', por eso me mandaron 'activá'. Estoy tratando de encontrarle la vuelta".

Federico 'Manzana' Farías intervino y le dio su punto de vista: "Sin presión igual. A mí recién ahora me está pasando de encontrar mi lugar". Virginia, entonces, le respondió: "Yo me siento como el colado, como el que no encaja".

Embed

La angustia de Furia tras el último Congelados en Gran Hermano: "Mi familia no quiere venir"

Ayer por la noche se vivió un momento muy emotivo en la casa de Gran Hermano (Telefe) ya que se realizó una vez más la sección de Congelados, y Furia fue una de las participantes más movilizadas por la situación.

Para esta ocasión, ingresaron a la casa la mamá de Rosina Beltrán y la novia de Manzana. Tras su visita, los hermanitos se mostraron muy conmovidos y Furia decidió hacer una dura reflexión ante las cámaras.

Mientras lavaba los platos en la cocina, la entrenadora mostró su costado más sensible y expresó: “Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa. Así que si para la semana que viene estoy, supongo que ahí vendrá alguien".

"A menos que me llamen al confesionario y me digan ‘Che, Juli, te explicamos una cosa, tu familia no se quiere exponer’. Yo les voy a decir que está perfecto. No pasa nada, es entendible. Es demasiado entendible de su parte", continuó.

Además, no sería la primera vez que la participante se muestra afectada por las visitas, ya que luego del encuentro de Nicolás y su mamá, se quebró al recordar la pérdida su madre tras una lucha contra el cáncer.