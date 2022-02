Virginia Gallardo sobre la muerte de Gustavo Martínez: "Esos chicos hoy quedan muy solos"

Virginia Gallardo en Intrusos.jpg Virginia Gallardo, desde Intrusos, se refirió a la muerte de Gustavo Martínez y lo que significó para Marta y Felipe Fort.

Y refiriéndose puntualmente al tutor de Martita y Felipe, la ex de Ricardo Fort puntualizó "Evidentemente no pudo en un montón de [cosas], no pudo con su final, no pudo con su historia, con su vida...". Y sumó, haciendo referencia a las muchas cuestiones que no se conocen sobre lo que sucedía en esa casa, que "Hay cosas que sé que nunca conté y nunca contaré... yo duermo tranquila".

En tanto, cuando la conductora de Intrusos, Florencia de la V, le consultó a la rubia si en esa familia hay una persona que maneje todo, Virginia Gallardo fue muy clara y concisa en su respuesta. "El entorno es muy chico. O sea, claramente estamos hablando de una familia que para arriba ya no están los abuelos; a los costados quedan dos hermanos (Eduardo y Jorge) y hacia abajo esos chicos hoy quedan muy solos. Y quiero destacar a Marisa (la niñera), que sigue (con ellos) y va a estar al pie del cañón".

El tremendo posteo de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

A horas del trágico final de Gustavo Martínez, Felipe Fort, uno de los hijos de Ricardo Fort, rompió el silencio desde las redes sociales con un categórico mensaje: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos y más gente que queda por nombrar", comenzó el adolescente desde Instagram.

Y agregó fuerte: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

felipe-fort posteo.jpg Las declaraciones de Felipe Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez, que luego borró.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", finalizó Felipe Fort.

Luego, ante versiones que había sufrido el hackeo de su cuenta, el propio adolescente grabó un video donde confirma que fue él quien lo subió y es lo que piensa.