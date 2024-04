Virginia Gallardo sufrió un fuerte accidente con su moto: "Estaba tirada en el piso"

“Sé que es algo que ocurre normalmente, un auto me frena a centímetros. El conductor se baja y se la agarra con el taxista de al lado, le dice: ‘Viste lo que me hiciste hacer’. Mientras tanto, yo estaba tirada en el piso. Lo digo por si alguien vio a una chica tirada con una moto en Avenida Libertador y Alvear. ¡Era yo!", contó.

Además, mostró fotos de como quedó su moto tras el golpe y detalló: “Ahora no me puedo sentar, ando con almohadones porque me caí de este lado y me duele toda la pierna, el glúteo y el abdomen. La verdad que fue bastante afortunado porque me levanté rápido".

Virginia Gallardo se colocó un particular chip en su cuerpo y explicó de qué se trata: el video

Virginia Gallardo se sumó a la moda de los chips y en las últimas horas anunció que se colocó uno en su cuerpo para retrasar el envejecimiento.

La panelista de Socios del espectáculo (El Trece) comentó la novedad desde su cuenta de Instagram y grabó un video junto al doctor que le hizo el procedimiento donde contó qué fue lo que pasó para tomar la decisión.

"Hicimos análisis previos y te pongo al chip porque en tu caso estás baja de testosterona. Dura unos cinco meses, libera una testosterona natural durante ese tiempo", indicó el médico.

Virginia Gallardo se sumó así a esta nueva moda a la que ya eligieron varios famosos y contó en un posteo cómo funciona este dispositivo, que tiene como objetivo aumentar la líbido para retrasar el envejecimiento.

“Como parte del proceso de envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, explicó Virginia Gallardo en Instagram.

“Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en nuestro cuerpo. Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”, finalizó la panelista.