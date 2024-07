Virginia de Gran Hermano confirmó que reemplazará a Costa en Legalmente Rubia: "Espero estar a la altura"

"Primero te quiero dar la bienvenida y decirte que estamos felices de recibirte, de que te incorpores al equipo. Sos la persona ideal para este personaje", comenzó diciendo la actriz.

"Yo estoy como loca. Estoy super agradecida y feliz, nunca me imaginé esto", le respondió la exjugadora del reality. "Hoy tuve un primer ensayo, una lectura del guion. Ya estoy estudiando. Estoy super feliz por esta oportunidad, espero estar a la altura de las circunstancias", detalló muy emocionada.

El debut de Virginia como Paulette, la manicura de Elle Woods, será la semana que viene, el martes 9 de julio. "Estamos en condiciones. Tengo que estudiar con todo, estoy re entusiasmada", afirmó Virginia y agregó: "Está buenísimo que me toque un personaje con libertad, le voy a poner mi impronta. Estoy a full porque falta una semana".

Darío de Gran Hermano dio su versión sobre un supuesto pasado amoroso con Virginia

Darío Martínez Corti fue el último eliminado de Gran Hermano (Telefe) en la gala del domingo y de vista al programa conducido por Verónica Lozano respondió acerca de uno de rumores más grandes desde que entró a la casa más famosa del país.

Lo cierto es que el participante entró al reality cuando él mismo ya había comenzado hace tres meses y al llegar a la casa se supo que ya se conocía con una de las jugadoras, Virginia Demo.

Ambos son oriundos de La Plata y entre los televidentes comenzaron los rumores de que no solo se conocían, sino que tuvieron una historia de amor. "Tuvimos algo, pero hablo de los 18 años. Adentro de la casa no lo quería decir, porque él no dijo nada", había confesado Virginia.

Darío cuenta que conocer a Virginia - captura GH 2023.jpg

Este martes, le preguntaron a Darío su lado de la historia y para sorpresa de muchos, su versión no coincidió con la de su compañera. "Sabés que tendría que mentir si te dijera que sí tuvimos algo, en qué lugar y en qué momento. Puede ser", expresó.

"No lo voy a negar, yo digo que puede ser, pero no me acuerdo. Así como acepté, que no me gustó del todo, que salí con una amiga de ella. Si dice algo con respecto a ella yo le daría la derecha si realmente me acordara. No tendría ningún problema en aceptar una cosa que pasó", completó.