Viviana Canosa hizo una inesperada confesión con respecto a la crianza de su hija Martina

Además de conducir Más Viviana en LN+, Canosa recientemente empezó con un programa radial por las tardes en El Observador Radio, por eso contó cómo combina el trabajo y la maternidad: “Yo a ella le cuento todo. Negocio cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo”.

Embed

En otra parte de la nota, Viviana Canosa confesó que hacía colecho con Martina: “Hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada. Pero llegó un momento en el que le dije ‘Martina me parece que ya es hora’ y me contestó ‘tenes razón mamá’. Los fines de semana no, pero bueno”.

“Ella es muy perfil bajo, eso me encanta. Tiene personalidad, pero no tiene nada que ver conmigo ni con el padre. Canta, baila, es hermosa. Ella ve videos de Tato Bores en YouTube y fotos, todavía no sé si tiene dimensión de quién fue. A veces en la tele escucha el nombre de Tato y enseguida dice ‘el abuelo’. Es muy tierno eso”, concluyó.

Viviana Canosa historia hija.jpg

Viviana Canosa reveló cómo recibió la noticia del infarto de Jorge Rial y habló de su salud: "Le deseo..."

La noticia de la internación de Jorge Rial en Bogotá tras haber sufrido un infarto dejó a todo el ambiente artístico sin palabras, sobre todo porque el pronóstico del conductor no era el mejor, y quien habló de cómo se enteró de la noticia y qué sintió al respecto fue Viviana Canosa, la palabra menos pensada.

“Fue horrible leerlo. Había ido al teatro con mi sobrina y mi hija. Después fuimos a cenar. Cuando vuelvo a casa, que Martina ya estaba dormida, me pongo un poco a ver el teléfono. Me shockeó la noticia”, comenzó en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Embed

Incluso, Viviana reveló que de algún modo se amigó con el conductor, y que “el año pasado me invitó a ir a Sobredosis de TV y yo le dije que tenía miedo, que no iba a saber qué hacer ahí”, contó la conductora.

“Me shockeó mucho porque automáticamente se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos. Yo trato de no tener malos recuerdos en general. Pensá que yo laburé un solo año en Intrusos y ya pasaron veinte”, confesó y cerró: “Con él quedó todo bien, nos mandamos unos mensajes cuando me invitó a su programa... qué sé yo. Hay gente que le deseaba la muerte y yo ni a mi peor enemigo le deseo la muerte”.