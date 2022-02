Vuelve un personaje histórico a Intrusos y ya se generó un revuelo en redes sociales

Y remató: "¡Hagan el aguante como siempre!". El personaje que regresa a Intrusos es nada más y nada menos que Héctor Rossi, uno de los históricos locutores que tenía vida propia dentro del programa que por aquel entonces comandaba Jorge Rial.

Héctor Rossi reemplazó en su momento a Claudio Orellano, el primer locutor que tuvo el programa. La salida de Héctor Rossi le dio lugar a Fabián Cerfoglio que trabajó con Rial y Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El nuevo Intrusos de Flor de la V

Tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Flor de la V es la nueva conductora de Intrusos desde este lunes en la pantalla de América.

"Debuté en este canal en el año 1999 y este programa atravesó mi vida entera", fueron las primeras palabras de Flor.

"La verdad es que no lo puedo creer... hoy estaba con todo fruncido a la mañana... pero acá estamos", añadió la animadora. Luego agradeció a las autoridades del canal y a José Núñez, el productor que confió en ella para esta etapa.

"Me dijeron que me prepararon un video, no sé bien de qué trata pero vamos a verlo", dijo antes de presentar un tape en el que se repasaba toda su carrera, su vida y su lucha por la igualdad.

"Ay Dios mío no estaba preparada... me emociona haber transitado el espectáculo en un momento tan complicado para nosotras. Miro para atrás y me emociona haber abierto tantas puertas", dijo entre lágrimas Flor.

Luego entraron Paul e Isabella, los hijos de Flor que estuvieron en el estudio para acompañarla en el primer día. "No les gustan las cámaras pero acá querían estar. Los amo. Gracias por acompañarme".