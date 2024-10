Wanda Nara acorraló a Gastón Edul con una picante pregunta sobre Cande Molfese en Bake Off Famosos

"¿El perrito te está dando suerte?", le preguntó Wanda por el cuadro que tiene Cande en la cocina de su perrito Almendra. Inmediatamente, el periodista deportivo le contó que en la prueba anterior el jurado Damián Betular le había elogiado su preparación.

"Y ahora fue el perrito de tu novia", lanzó picante la cantante de Bad Bitch. "Y fue el perrito de Cande", la corrigió. "¿Lo conocés?", siguió Wanda. "No lo conozco", le dijo Gastón y la miró con una sonrisa.

"Mirá a la cámara y decí que no lo conocés porque así no me mentís solo a mí", lo expuso la presentadora.

Luego, opinó: "Vos ya no sabés qué hacer, venís remando en dulce de leche esta relación". "Pará, no me tirés toda la responsabilidad a mí", se defendió el comunicador.

"Te hablo con palabras futboleras: ¿te tiró algún centro?", indagó Wanda. "No un centro a la cabeza que tenga que empujarla nada más. Todos pases forzados", reveló Edul.

"Yo necesito un centro a la cabeza, soy medio timidón", aseguró el participante. "¿Pero el partido cómo va?", siguió Wanda. "Es largo el partido, falta todavía, no hay que arrebatarse, ¿o no?", le contestó.

Callejero Fino emocionó a Wanda Nara al confesarle lo que haría con la plata del premio de Bake off Famosos

Callejero Fino logró emocionar a la conductora Wanda Nara al revelarle qué haría si ganara la plata del premio de Bake Off Famosos (Telefe).

En medio de la prueba técnica, en la que los participantes tenían que preparar un tiramisú, Wanda se acercó a la cocina del cantante y le preguntó: "Si ganás la plata, ¿qué te gustaría hacer? ¿Viajar?".

"Se la depositaría en una cuenta a mi hijo", le respondió con total franqueza. "¡Aw!", reaccionó la empresaria al escuchar la inesperada respuesta.

"Todo hago por él. Todo lo que hago, lo hago por mi hijo", expresó Callejero en su entrevista individual.

Días atrás, Wanda, que se muestra como una mamá muy presente, llevó al reality de pastelería a sus hijos Isabella, Francesca, Valentino, Benedicto y Constantino. "Quiero compartir con ustedes lo más lindo que tengo en mi vida", había expresado en aquella oportunidad.