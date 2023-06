Wanda Nara apuntó con todo contra la China Suárez y Cande Lecce: "Se enamoran más de..."

wanda nara cande lecce china suarez.jpg

Un seguidor le preguntó a la ahora morocha desde las historias de Instagram: "¿Sentís que muchas mujeres buscan estar con tus parejas para ser vos?".

A lo que Wanda comentó muy segura: "Jajaja nooo. Cada persona es única y lo que provoca en el otro también. Te puede gustar mi pareja o novio pero no significa que vayas a tener la historia que tuvo conmigo".

Y agregó: "Somos lo que en el otro generamos. Y muchas veces se enamoran más de la historia que de la persona".

Cande Lecce mostró los escandalosos chats con Mauro Icardi e hizo otra tremenda revelación sobre el futbolista

Cande Lecce apareció en las redes y después en los medios como la supuesta amante de Mauro Icardi cuando el futbolista se encontraba en una fuerte crisis con Wanda Nara.

Lo cierto es que en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, la joven expuso los chats vía Instagram que tuvo con el delantero del Galatasaray.

"Esto se inició en octubre del año pasado", precisó Cande Lecce. Y explicó: "Desde un primer momento no quise se se sepa, lo conté en un momento de euforia. Me hago cargo, estoy sentada acá porque no me gustan las cosas que se dicen, yo estuve con una persona separada, digan lo que digan".

"Empezamos a hablar desde su cuenta de Instagram y a mí desde un primer momento me dijo que estaba solo, yo conocí a una persona linda. Yo estuve con una persona separada, le guste a quien le guste", se defendió Cande Lecce.

Y recordó: "Fueron charlas de compartir el día a día, él también salió del interior y compartimos los mismos códigos. Fueron muchas cosas que compartimos, no solamente mensajes".

"Decido hacerlo público porque realmente la estaba pasando mal, estaba cansada que digan que rompí una pareja", se sinceró.