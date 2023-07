Wanda Nara compartió un tierno momento junto a sus hijas en medio de la preocupación por su salud

Con dicha postal, no hay dudas del amor del incondicional que mantienen y el sostén que significan sus hijas para Wanda, por lo cual la mediática no necesitó palabras y solo escribió un emoji de corazón.

En el mismo momento, la esposa de Mauro Icardi también mostró el divertido maquillaje de su hija Isabella, quien posó nuevamente de forma muy terna junto a su chihuahua.

Wanda y las hijas

Qué hizo uno de los hijos de Wanda Nara cuando se enteró lo que decía Jorge Lanata de su mamá

Esta semana, Wanda Nara habló por primera vez de su salud. En un descargo en Instagram, la conductora de MasterChef cruzó a Jorge Lanata, que se aventuró a dar un diagnostico, y detalló qué fue lo que le dijeron los médicos.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos, que salieron bien", comenzó narrando.

"El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", siguió.

En ese mismo posteo, Wanda explicó que estaba pensando cómo contar la noticia a sus hijos, pero las versiones en los medios le ganaron de mano: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía".

En LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con la mediática, quien estaba muy molesta por las versiones que estaban circulando en los medios sobre su cuadro clínico. Incluso, la figura de Telefe le contó al periodista que uno de sus hijos escuchó lo que dijo Lanata en su programa de radio sobre ella.

"Uno de los hijos de Wanda, le termina preguntando a Zaira porque la mamá no le explicaba qué estaba pasando", relató el conductor y finalizó: "Veía las noticias y, por eso, fue a Zaira a decir: '¿qué está pasnado? mamá no me cuenta'".