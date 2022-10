Wanda Nara confundió a Grego Rossello con otro colega y luego reveló el mensaje privado que le mandó

“Si me lo pasas lo agendo”, respondió el conductor entonces Wanda recordó un dato más: “Yo te empecé a seguir”, le dijo por haberlo sumado a los pocos privilegiados que sigue en las redes.

Acto seguido, Rossello lo chequeó pero notó que no era así: “De esta habitación sigue a Luisito Cella y a Nico Occiato, a mi no me sigue”, dice al aire con el celular en la mano. Entonces, Wanda toma el micrófono y a los gritos confiesa: “¡Ah, me confundí con Nico Occhiato, pará”, riéndose.

Tras conseguir que lo siga, Grego admitió que es de contestar historias. “A mi me encanta que me contesten y que me comenten”, dijo Wanda. Entonces, le preguntaron que pensaba del emoticón del fueguito, que se manda mucho como forma de levante.

“Me da medio goma”, admitió la rubia tirando abajo esa actitud. Esto desató la risa de todos, ya que Grego se caracteriza -al parecer- por enviar ese emoticón. Wanda, fue a ver si le escribió alguna vez y descubrió que si. “Hola genia”, leyó la empresaria desatando la vergüenza del conductor que amagó a irse del programa.

El violento comentario de Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?: "Tengo unas ganas de agarrarme a las piñas con alguien"

Casualmente en la misma jornada que Mauro Icardi rompió el silencio disparando contra su todavía esposa, Wanda Nara, al referirse a sus movimientos cien por ciento mediáticos dejándolo mal parado tras instalar fuertes rumores de romance con L-Gante, entre otros escándalos, poniendo un hasta aquí y probablemente defina realmente la continuidad o no de la pareja, por la noche la rubia fue noticia una vez más en ¿Quién es la máscara?, el ciclo musical de Telefe que esta semana llega a su final dado que no cumplió con las expectativas del canal líder de la tv abierta argentina.

¿Qué dijo ahora la mayor de las Nara? Tras la participación de Luz, la luciérnaga -que luego se descubriría debajo de ella a Brenda Asnícar-, la investigadora comenzó diciendo “En una de tus pistas que vimos antes decías que si hoy no ganás, te agarrabas de las mechas con alguien”.

Wanda Nara habló de sus ganas de agarrarse de las mechas con alguien en ¿Quién es la máscara?, en pleno escándalo mediático con su aún marido, Mauro Icardi.

“Con quién en particular quisiera saber… porque tengo unas ganas de agarrarme a piñas con alguien que me encantaría que sea conmigo”, agregó, verborrágica, con una sonrisa pero visiblemente molesta. O por lo menos, es la imagen que quiso dejar ver.

Así, inmediatamente Roberto Moldavsky -uno de sus tres compañeros investigadores junto a Karina La Princesita y Lizy Tagliani- disparó “¿Cómo te vas a agarrar a piñas acá?”, para tirarle de la lengua. En tanto, Wanda Nara argumentó pícara “Bueno, pero fue ella la que dijo que quiere agarrarse con alguien de nosotros”.