Melody Luz se plantó ante la polémica crítica de Alex Caniggia a Wanda Nara: "No soy su madre"

"A él lo de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad. Pero a mi no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo", precisó Melody Luz.

Luego, otra usuaria le dijo: "Yo como mujer no te bardearía jamás! Pero ¿por qué permitís semejante agresion hacia una mujer? Teniendo en cuenta que tienen una hija mujer y que el día de mañana también puede ser gordita, qué horror meterse con el cuerpo de alguien".

A lo que Melody respondió firme: "¿Y qué sabes si yo lo permito o no? Y no soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya maternando. Sí me duele pensar que abre la puerta a que lastimen con palabras a nuestra hija, es lo que espero que algún día entienda".

Lo cierto es que habrá que esperar para saber si efectivamente la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) avanza desde el ámbito legal contra Alex Caniggia tras sus polémicos dichos. Por lo pronto, Melody Luz fue clara en su opinión del tema optando por dejarlo para la intimidad y busca que esos comentarios no afecten a su pequeña hija.

Por qué renunció Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity luego de la polémica entre Wanda nara y Enzo Fernández

Valentina Cervantes dio un paso al costado del programa gastronómico MasterChef Celebrity (Telefe) tras el intercambio que mantuvo con Wanda Nara el pasado 4 de noviembre.

"Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández", anunció el conductor Ángel de Brito desde su ciclo LAM (América Tv).

En cuanto al cruce entre Valentina Cervantes y Wanda Nara del 4 de noviembre, el conductor dio a conocer el detrás de escena de ese tenso ida y vuelta en la grabación.

"Hubo una cosa que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila y le respondió más picante", explicó sobre la tensión que explotó entre las dos.

"Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular", agregó picante Yanina Latorre. "Se enteró porque él le mostró", añadió.

Lo cierto es que la salida de Valentina Cervantes del reality ya estaba pactada desde hace varias semana por que la influencer debía regresar a Inglaterra, donde vive junto al futbolista y sus hijos.

¿Aceleró la salida del programa su polémica con la mayor de las Nara?