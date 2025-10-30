Pampito sorprendió a su novio al pedirle casamiento en vivo: el video

Finalmente, Facundo dio el sí. “Sí, quiero. Igual, yo no tengo ese sueño de ‘Susanito’, pero sí. Igual, un poco ya estamos casados”, respondió, confirmando el fuerte vínculo que los une desde hace seis años.

Pampito reveló qué retoque estético se hizo y por qué dudó en hacerlo

Pampito, al frente de Puro Show, sorprendió a todos al revelar que se sometió a un tratamiento estético. Lo que más llamó la atención fue su sinceridad al compartir qué fue lo que más lo inquietó después de hacerlo. En un ambiente donde los retoques son habituales entre las figuras del espectáculo, Pampito Perelló Aciar relató su experiencia con el botox y provocó una lluvia de reacciones entre sus compañeros del ciclo que se emite por El Trece.

Durante la emisión del 3 de septiembre, el conductor se animó a hablar del tema y confesó que lo que más le preocupaba no era el procedimiento en sí, sino que los demás notaran el cambio. Comentó que los comentarios sobre estos retoques suelen ser frecuentes, y que en el caso de los hombres, muchas veces se hacen en tono burlón o con cierta crítica. A pesar de eso, recibió el respaldo de sus colegas, quienes admitieron haber pasado por situaciones similares.

"Voy a contar una anécdota personal... yo una vez me puse botox y estaba re perseguido porque creía que se daban cuenta. Ahora no tengo", reveló entre carcajadas, mientras sus compañeros se sumaban a la charla con anécdotas propias.

En ese contexto, Pampito relató cómo vivió el temor de ser descubierto: "Yo la saludo a la Tauro y la veía que me miraba, y me dice, ‘¡qué bien que estás de piel!’, y yo me empezaba a perseguir porque no quería decir que me había puesto botox".

"Me quedé todo el día maquinando y a la tarde fui a la radio y le digo, ‘Barbie, llamémosla en vivo a la Tauro porque le quiero blanquear en vivo que me puse botox porque no puedo vivir con esta mentira’ y Marcela me dijo ‘nunca me di cuenta que tenías botox’", relató Pampito. Fernanda Iglesias, entre risas, le respondió: “¡Ay, Pampito, buscate un problema serio”.

La revelación del ex Intrusos dio pie a que otros integrantes del programa se animaran a contar sus propias experiencias con tratamientos estéticos. “Yo también me puse, ya se me fue el efecto pero sí me puse”, comentó Pampito. “Yo también me puse y nadie se dio cuenta”, sumó Pochi de Gossipeame. Iglesias, en cambio, se diferenció: “Yo nunca me puse”. Por su parte, Caro Molinari aportó su mirada: “Igual lo que se nota en los hombres más son los rellenos”.