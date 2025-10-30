A24.com

TREMENDA INDIRECTA

Cami Mayan lanzó su línea de maquillajes y un detalle llamó la atención: ¿palito para Alexis Mac Allister?

Cami Mayan lanzó su línea de maquillajes y le puso un nombre que todos asociaron a su ex pareja, Alexis Mac Allister.

30 oct 2025, 20:03
Cuando Alexis Mac Allister decidió poner fin de manera abrupta a su relación de cuatro años, Camila Mayan hizo las valijas, dejó Inglaterra y regresó a la Argentina con la intención de atravesar el duelo acompañada por su familia. En ese proceso comenzó a pensar cómo ocupar su tiempo mientras definía el nuevo rumbo que quería darle a su vida.

Sin embargo, el destino la sorprendió. Comenzó a trabajar como modelo e influencer, fue convocada al streaming Patria y familia y, poco a poco, se ganó un espacio propio en el mundo de los medios. En medio de este proceso de redescubrimiento personal, sintió el deseo de lanzar su propia marca de maquillajes, un sueño que finalmente concretó este 30 de octubre.

Cami anunció con alegría el lanzamiento y reveló que eligió llamarla “Amís”. De inmediato, el nombre generó una ola de comentarios entre sus seguidores, que no tardaron en vincularlo con su historia personal. “Qué golazo, Cami”, “¿Cómo le vas a poner Amís? Jajaja, siempre Club Atlético Cami Mayan”, “Qué sufran, Cami”, fueron algunos de los mensajes más filosos que aparecieron en redes.

El detalle no pasó desapercibido: poco tiempo después de la separación, Mac Allister blanqueó su romance con Ailén Cova, amiga de la infancia de Camila. Con el correr de los días se supo que la historia entre el futbolista y su nueva pareja venía de antes, y que Cami se enteró cuando el vínculo ya estaba terminado. Por eso, muchos interpretaron el nombre “Amís” como una respuesta sutil o irónica frente a esa traición. Aunque por ahora ella no hizo aclaraciones, sus fans lo leyeron como un gesto de empoderamiento y superación.

Mientras tanto, la influencer celebra este nuevo comienzo con entusiasmo: los primeros productos de su línea —rubor líquido, lip oil e iluminador— ya salieron al mercado, marcando una nueva etapa en su vida, lejos del pasado y enfocada en construir su propio camino.

¿Cuál fue la reacción de Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova?

Camila Mayan recurrió a las redes sociales para mostrar su reacción tras conocerse la noticia de que Alexis Mac Allister, su expareja, se convirtió en padre junto a Ailén Cova, quien además fue una amiga muy cercana.

La relación entre Camila y el futbolista terminó en malos términos, dejando a la joven profundamente dolida por la actitud de dos personas que habían sido muy importantes en su vida. Tras la ruptura, decidió acudir a la Justicia para reclamar lo que consideraba justo después de los años que compartieron, aunque finalmente obtuvo un fallo en su contra.

En su demanda, Mayan había solicitado una compensación económica por el tiempo que convivieron, argumentando que también había aportado a la relación, tanto desde lo económico como desde el acompañamiento emocional. Incluso afirmó que dejó de trabajar para poder acompañar al futbolista en su carrera internacional.

El 23 de septiembre se confirmó el nacimiento de Alaia, hija del campeón del mundo y Ailén. Luego de la noticia, Camila compartió en Instagram un video a puro baile junto a Guido Spadafora, su compañero de trabajo en Luzu TV y amigo personal, dejando entrever un proceso de aceptación y superación.

Los seguidores más atentos notaron que la elección musical no fue casual: el tema elegido era un éxito de Rihanna que habla sobre la transformación tras una desilusión amorosa, con una letra que dice: “Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer”.

